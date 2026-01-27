Pobladores de San Vicente Coatlán exigen al gobierno explique sus compromisos incumplidos

OAXACA, Oax. (apro).- Habitantes de San Vicente Coatlán enviaron un ultimátum al gobierno federal y estatal, esto para que comparezcan en la asamblea de comuneros el próximo 15 de febrero y expliquen los compromisos incumplidos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de lo contrario cerraran la carretera Oaxaca-Puerto Escondido por tiempo indefinido.

Advirtieron que si no llegan las autoridades a la asamblea que está convocando el pueblo existe el riesgo de que se cierre la carretera y se generen situaciones de mayor violencia como ha sucedido anteriormente.

“San Vicente Coatlán no quiere llegar a esos extremos, sólo pide que se reinstale una mesa de diálogo suspendida desde septiembre de 2023, entonces, todo dependerá de lo que decida la Federación y el gobierno del estado”,

El documento en poder de Proceso resalta que la comunidad de San Vicente Coatlán solicitó, por enésima ocasión, a las autoridades de gobierno federal el Derecho de Audiencia y Petición para que comparezcan a la Asamblea de Comuneros el día domingo 15 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en la explanada de la Casa Comunal y Palacio Municipal de la comunidad.

En el documento dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; la Secretaría de Gobernación; Procuraduría Agraria; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Comisión Nacional del Agua; y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, piden información por el abandono de las obras promesas incumplidas de Gobierno Federal y del estado de Oaxaca.

De igual forma, exigen avances de la Mesa de Dialogo del Conflicto Agrario, por la disputa de las 19 mil 600 hectáreas, donde no fueron valorados todos los documentos históricos ya que desde el pasado 13 de septiembre de 2023, se suspendieron las Mesas de Diálogo y ninguna autoridad ha querido retomarlo.

También piden que se informen las Autoridades de Gobierno todos los elementos de la construcción de la presa Paso Ancho, después llamada Margarita Maza de Juárez y ahora denominada Mujer Solteca.

Recordaron que en 2012 hubo una masacre en dicho paraje que dejó ocho muertos de San Vicente Coatlán sin que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciara carpetas de investigación.

Hicieron hincapié que la construcción de la presa Mujer Solteca se encuentra en el Polígono del conflicto agrario, tierras que pertenecen históricamente a San Vicente Coatlán, Oaxaca, y con la torpeza de las autoridades se visualiza que se reactive nuevamente el conflicto y la violencia en la zona.

Mencionaron que por “omisión del Estado mexicano se ha llegado a la violencia, la cual ha dejado 38 muertos, un desaparecido y un conflicto ambiental, ya que se provocan entre 60 y 90 incendios al año. Todas generadas por grupos de Sola de Vega”.

Aunado a ello, mencionaron “las promesas que no cumplió López Obrador y que gobierno federal no quiere cumplir o que el gobierno del estado tiene estancadas como la construcción de la una planta tratadora de aguas residuales que lleva dos años y apenas tiene el 5% de avance”.

También no se ha cumplido con la red de drenaje y la obra se encuentra estancada porque no ha habido atención por parte del gobierno.

“Desconocemos el motivo, no obstante que el entonces presidente López Obrador, en muchas ocasiones, lo manifestó por el tema de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, pues incluso lo dijo el presidente, si yo no les cumplo, ustedes tienen el derecho de cerrar en cualquier momento la carretera para que la Federación voltee a ustedes nuevamente”.

Con López Obrador todas las dependencias se acercaron a la comunidad de San Vicente Coatlán porque en febrero de 2021 tomó la decisión de cerrar 22 días el paso en el acceso principal a la carretera en construcción; el 21 de marzo el presidente solicita la mesa de diálogo y “la comunidad pide que comisione a sus representantes para que lleguen a la comunidad”.

Recuerdan que llegaron el licenciado Jorge Nuño Lara, secretario de Comunicaciones y Transportes; Adelfo Regino, del Instituto Nacional Pueblos Indígenas; y Luis Hernández Palacios, procurador agrario y uno de los puntos fundamentales era revisar el conflicto agrario por lo que representaba las muertes. Sí hubo ciertos avances, se sentaron las mesas de diálogo con gobierno del Estado, pero lamentablemente ocurrió el cambio de gobierno entre Alejandro Murat y Salomón Jara.

Con Salomón Jara, dicen, sólo en enero de 2022 recibió a San Vicente Coatlán y a partir de ahí ya no han querido recibir a la comunidad.

“Ahorita el tema más fuerte es que ninguna dependencia quiere atender el conflicto agrario, por eso la necesidad de sacar el pronunciamiento donde se les invita para el día 15 de febrero lleguen a la comunidad y expliquen por qué a partir de ahí la comunidad tendrá que tomar sus decisiones y acordarlo a través de la asamblea comunitaria. Está latente el riesgo de que se bloqueé la carretera y se suspenda el tránsito por la zona por el incumplimiento presidencial y la desatención del gobierno estatal”.

Finalmente, manifestaron que por la actitud gubernamental “pareciera ser que a lo que le están apostando es a un tema de violencia para justificarse y poder construir la presa que va a costar alrededor de 7 mil 800 millones de pesos”.