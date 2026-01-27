“Queremos mejoras, pero con consulta”: Sitilpech desafía al Programa de Vivienda del Bienestar

Habitantes de Sitilpech, Yucatán, protestan para frenar la construcción de las casas del Programa de Viviendas del Bienestar y denunciaron que los despojaron del terreno sin consultarles. Foto: Especial

IZAMAL, Yuc., (apro) .- La comunidad maya de la comisaría de Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán se manifestó para frenar la construcción de las casas del Programa de Viviendas del Bienestar. Denunciaron que los despojaron del terreno sin consultarles, además que ya habían solicitado que el predio se destine para un telebachillerato.

En respuesta a la protesta, la presidenta municipal de Izamal, la morenista, Melissa Puga se reunió con la población. En este encuentro reconoció que donó el predio, y los habitantes denunciaron que los amenazó con denunciarlos si continúan impidiendo que avancen las obras.

“Ya dijo que donó el terreno, pero nosotros como pueblo no lo aceptamos y empezó a intimidarnos con demandarnos y denunciarnos porque tumbaron unos bloques de la obra”, comentó uno de los habitantes, Hervé Uc.

El proyecto de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que encabeza el Programa de Vivienda para el Bienestar 2025-2026, según señaló la comunidad maya de Sitilpech, contempla la construcción de 50 casas.

“Ya les pedimos que detengan la obra y regresen al pueblo el único terreno que tenemos para construir un telebachillerato, porque ahora se prestan las instalaciones de la secundaria”, declaró Hervé.

El área del que denunciaron fueron despojados mide aproximadamente dos hectáreas y hace más de 50 años les fue donada por un maestro que dio clases a la comunidad maya. “Queremos mejoras, pero no sin consultarle al pueblo”, insistió.

Tras la reunión con la alcaldesa del Pueblo Mágico de Izamal, Melissa Puga, les ofrecieron iniciar pláticas con una comisión que designe la comunidad. Sin embargo, reiteraron que de momento su solicitud es que respeten su territorio.

El pasado 22 de enero, la población protestó por primera ocasión para evitar ser despojados del terreno.