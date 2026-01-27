Suman 22 cadáveres localizados en fosas de Mexicali; ya hay cuerpos identificados: Marina del Pilar

Trabajos de búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas de la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en Mexicali, Baja California. Foto: Madres Unidas y Fuertes

ENSENADA, B. C. (apro) .- Tras la revisión de fosas clandestinas en la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California, aumentó a 22 la cifra de cuerpos localizados, informaron, este martes 27 de enero, autoridades estatales y grupos buscadores de personas desaparecidas.

El lunes 26 de enero se generó la actualización, luego de que fuera descubierta la décima fosa –donde había tres cadáveres– en lo que va del mes, de acuerdo con los datos divulgados.

Los restos han sido encontrados en condiciones similares: calcinados o semicompletos, y con indicios de posibles crímenes violentos, además de que al parecer los enterraron con madera y roble para posteriormente prenderles fuego.

La zona está a cargo de la asociación civil Pro Natura Noroeste, misma que desde hace años tiene un proyecto de restauración para recuperar la vegetación nativa. Esto, tras la disminución por la falta de agua en el Río Colorado y la explotación del acuífero.

Son 170 hectáreas y se le considera un bosque de 122 mil plantas que sirven de hábitat para 122 especies, según datos del 2023. El polígono colinda con Arizona, Estados Unidos, y Sonora.

“Ya hay cuerpos identificados”: Marina del Pilar

Con motivo del aniversario del Asalto a las Tierras, evento del 27 de enero de 1937 que recuerda la toma y repartición de tierras de cultivo en Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fue abordada por la prensa este martes y declaró que al parecer ya hay cuerpos identificados.

“Hasta este momento entiendo que sí hay cuerpos identificados. Ayer me comentaba la fiscal (general Ma. Elena Andrade Ramírez) que todavía están en eso”, comentó.

Sobre las cantidades, la mandataria estatal evitó dar una cifra al considerar que debe diferenciarse el número de fosas y el número de cuerpos localizados.

“Será la fiscal quien se las pueda proporcionar y entiendo que sí: ya hay restos que han sido identificados”, afirmó, al tiempo de referir que le solicitó a la funcionaria estatal una “investigación integral” y retomar desde el inicio.

“Se están abriendo y encontrando carpetas dentro de la fiscalía. Se está haciendo una investigación”, concluyó Marina del Pilar.

En el contexto, la zona es conocida porque en otro punto ya habían sido encontrados por lo menos 15 restos durante julio de 2023, hasta que la búsqueda fue interrumpida; fue retomada tras presión de los grupos, como el de Madres Unidas y Fuertes.

En las labores actualmente participan la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), la Comisión de Búsqueda, Dirección de Seguridad Pública, Guardia Nacional y las Fuerzas Estatales (FESC), así como integrantes de los colectivos.