Trabajadores de maquiladora Tridonex quedan fuera de la planta y temen cierre en Matamoros

MATAMOROS, Tamps. (apro).â€“ Trabajadores de la empresa maquiladora Tridonex se mantienen en la incertidumbre ante el temor de perder su empleo, luego de que este martes no se les permitiera el ingreso a la planta, pese a que su jornada laboral habitual se desarrolla de lunes a jueves.

La preocupaciÃ³n entre la base obrera se intensificÃ³ desde la noche del domingo, cuando la abogada Susana Prieto alertÃ³ sobre un posible cierre de la empresa. Ante esta advertencia, los trabajadores comenzaron a montar guardias permanentes en el exterior de la maquiladora, incluso bajo temperaturas congelantes, para vigilar las instalaciones.

El temor de un cierre no es infundado, ya que trascendiÃ³ que First Brands Group, corporativo estadounidense al que pertenece Tridonex, iniciÃ³ desde 2025 un proceso de reestructura financiera, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad de sus operaciones en Matamoros.

Cabe mencionar que desde el aÃ±o pasado la maquiladora, ha estado reduciendo lÃ­neas de trabajo, personal y dÃ­as laborales.

Ante este escenario, y alentados por Susana Prieto, los empleados se han organizado para evitar el retiro de maquinaria o activos sin que antes se garantice el respeto a sus derechos laborales, incluyendo liquidaciones, prestaciones y salarios pendientes, en caso de un cierre inesperado.

A travÃ©s de redes sociales y mensajes dirigidos a la base trabajadora, la abogada â€”quien encabezÃ³ el movimiento 20/32â€” ha advertido sobre una posible salida de Tridonex y otras empresas del corporativo, llamando a los trabajadores a mantenerse alertas y organizados.

Durante las Ãºltimas horas, los mil 20 trabajadores de la empresa permanecieron resguardando las instalaciones, pese a las bajas temperaturas que se registran en esta frontera.

Este martes, personal de ConciliaciÃ³n de la SecretarÃ­a del Trabajo del Estado, se presentÃ³ en el lugar para solicitar a los trabajadores que, de manera individual, llenaran una solicitud de conciliaciÃ³n ante la empresa, la cual hasta el momento no ha emitido informaciÃ³n oficial sobre una eventual salida de Matamoros.

La planta de Tridonex en Matamoros se dedica a la fabricaciÃ³n de componentes automotrices, principalmente plumas y sistemas de limpiaparabrisas, asÃ­ como otras piezas plÃ¡sticas y metÃ¡licas destinadas al mercado automotriz y de refacciones, al formar parte del corporativo estadounidense First Brands Group.