Vinculan a proceso a dos por asesinato de abogado Arturo Pérez Anguiano Scully, en Tijuana. Foto: FGE de Baja California

ENSENADA, BC. (apro).- Dos sujetos fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva por el presunto asesinato del abogado Arturo Pérez Anguiano Scully, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida lo informó este martes 27 de enero, en torno al caso contra Héctor “N” y Juan Manuel “N”, acusados de homicidio calificado derivado de un ataque armado registrado el 29 de diciembre de 2025.

Conforme a la carpeta de investigación, alrededor de las 18:15 horas de la fecha citada, el penalista se encontraba en el área de acceso de Residencial Hacienda, ubicado en la colonia Los Españoles.

“Cuando Héctor se aproximó y le disparó con un arma de fuego tipo pistola en dos ocasiones. Posteriormente, el agresor huyó del lugar hasta el bulevar Federico Benítez López, donde lo esperaba Juan Manuel a bordo de un vehículo Ford Explorer color café, el cual presuntamente había sido utilizado con anterioridad para dar seguimiento a la víctima”, detallaron las autoridades.

Tras el ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga y abandonaron el vehículo en la colonia Libertad.

El 7 de enero de 2026, el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Manuel, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Posteriormente, el 12 de enero Héctor fue igualmente vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva, además de que también se concedió el mismo plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La muerte de Arturo Pérez Anguiano Scully se suma a la registrada el pasado 18 de noviembre contra la también catedrática Emilia Ortega Aceves, por parte de tres sicarios, y en la que semanas después fue detenido un joven de 16 años como presunto responsable.

Tras darse a conocer el deceso, distintos colegios, barras y litigantes compartieron su pésame y exigieron justicia por los ataques contra el gremio; de manera general, en lo que va del sexenio, serían 15 abogados asesinados en Baja California, según su propio conteo.