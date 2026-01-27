Vinculan a proceso a siete por incendio de Waldo’s en Hermosillo; dos fueron absueltos

HERMOSILLO, Son. (apro).- Tras la tercera sesión de la audiencia por el caso Waldos, celebrada este lunes en Hermosillo, quedaron vinculados a proceso 7 de los 9 imputados. Aunque la lista de los presuntos responsables no es pública, se informó a Proceso que entre los dos absueltos no figura ninguno de las cabezas de protección civil que fueron judicializados.

“Se obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo. La resolución fue emitida por un Juez de Control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas”, informó la fiscalía la noche de este lunes.?

La persona moral es Waldo’s, a través de su representante legal, mientras que la no vinculación de las dos personas absueltas se debe a que, en el caso de una, el juez consideró que “la presunta conducta delictiva se encontraba prescrita”, es decir, fuera del tiempo para ser juzgada. En el caso de la otra el juez no acreditó la probable responsabilidad, cosa que será apelada por la fiscalía, según socializó la dependencia.

Las medidas cautelares de los presuntos culpables se mantuvieron sin cambios desde la última sesión de la audiencia, por lo que los funcionarios implicados continuarán el proceso en libertad con la condición de no salir de la entidad, de presentar una garantía económica y de acudir ante la autoridad de manera periódica. En el caso del representante legal de Waldos, se mantiene la medida de prisión preventiva, aunque suspendida por un amparo.

Los crímenes de los que se acusa a los ahora vinculados, aunque en libertad, son incumplimiento de un deber legal, homicidio culposo, lesiones culposas, daños y aborto; mientras que en el caso de la empresa se contempla el uso de documentos apócrifos para la realización de trámites, mismos que habrían permitido la operación irregular de la tienda ubicada en el centro de Hermosillo que se incendió el 1 de noviembre del año pasado.

La investigación complementaria en torno a los vinculados, detalló la autoridad, se extenderá por 6 meses. El caso, sin embargo, implica a cerca de 20 presuntos culpables más, quienes tendrían que acudir ante la ley en los próximos días, 3 de ellas el próximo jueves. No obstante, se presume que los funcionarios de más alto nivel se encuentran en el grupo ya imputado.?