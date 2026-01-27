Yucatán ajusta horario escolar por masa de aire ártico y frente frío número 30

MÉRIDA, Yuc. (apro).- En Yucatán las clases de todos los niveles educativos de escuelas públicas del turno matutino iniciarán una hora más tarde como medida de prevención ante la llegada de una masa de aire ártico asociada al frente frío número 30.

El horario de entrada se recorrerá de las 7:00 a las 8:00 de la mañana debido a que se esperan temperaturas mínimas de 11 a 13 °C en municipios del cono sur y de 14 a 19 °C en el resto del estado.

“Una masa de aire polar ártica se desplaza sobre la península de Yucatán y provocará que las temperaturas desciendan considerablemente desde la noche de este martes”, declaró en entrevista el meteorólogo Alberto Noh Miranda.

Esta disposición, que busca proteger la salud de los estudiantes ante el marcado descenso térmico, fue anunciada este martes por el Gobierno del Estado de Yucatán y estará vigente del 28 de enero al 4 de febrero.

“Para salvaguardar la salud de las y los estudiantes, así como del personal administrativo, docente y directivo, el horario de entrada se modificará temporalmente a las 8:00 horas”, detalla el comunicado oficial.

Las autoridades reiteraron que esta medida es fruto de un acuerdo entre la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

Según datos del Servicio Meteorológica Nacional (SMN) se esperan rachas de viento para las próximas 24 horas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.