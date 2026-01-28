Axochiapan, la fiesta que conecta a Minneapolis con Morelos

CUERNAVACA, Mor (Proceso).– Axochiapan concentra cada enero una de las celebraciones patronales más extensas y significativas de Morelos. A esa celebración contribuyen de manera importante paisanos que emigraron a Estados Unidos por trabajo, la mayoría radicados en Minneapolis, muchos de los cuales vuelven a esta localidad únicamente para la fiesta de San Pablo Apóstol.

En los últimos años esta localidad ha apostado por fortalecer su identidad cultural y sus tradiciones para atraer visitantes y posicionarse como destino turístico basado en historia, fe y vida comunitaria, más que en el espectáculo.