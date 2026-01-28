Cae “El Chino Arce”, jefe de Los Salazar; se le vincula a matanza en fiesta de XV años en Cajeme

Detienen a Jesús Iván “El Chino Arce”, jefe de Los Salazar. Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Jesús Iván “El Chino Arce” fue detenido en Sonora y llevado a la justicia con 5 órdenes de aprehensión. Las autoridades relacionan al criminal, presunto integrante de Los Salazar, con un octuple homicidio registrado en una fiesta de XV años a finales de 2023, en Ciudad Obregón, Sonora, donde además resultaron heridos otros 26 invitados.

Además del múltiple homicidio, sucedido el 29 de diciembre –presuntamente cuando el criminal buscaba acribillar a integrantes de un grupo contrario–, se le acusa de otros homicidios calificados, tentativas de homicidios, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa. La mayoría de los ilícitos habrían sucedido entre 2024 y 2025, según la autoridad.

Producto de todo esto, el ahora detenido contaba con una ficha por parte de la Fiscalía de Sonora, de modo que se ofrecían 500 mil pesos por información que pudiera llevar a su captura. Es por ello que habría escapado al estado vecino de Chihuahua para evadir la justicia, al tiempo que se encontraba utilizando un nombre falso para evitar su captura.

La FGJES, mediante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, según el informe oficial, lograron la identificación del prófugo “mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos distintivos”.

Mientras tanto, la última entrega de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) colocó a Ciudad Obregón como la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad del país: el 88% de las personas de 18 años o más manifestó inseguridad por vivir en su ciudad.

Este mismo día el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, respondió en su conferencia llamada “la comenta” sobre señalamientos de proteger a elementos policiacos involucrados con grupos criminales.

“Toda publicación de esta naturaleza se turna a Fiscalía y a Investigación, todas se investigan. Por otra parte, quiero decirles lo siguiente: este gobierno no ha hecho, y nunca hará, ningún trato con ningún grupo delincuencial, nunca”, afirmó quien en los últimos meses se ha perfilado como posible candidato de Morena a la gubernatura de Sonora de cara a los comicios de 2027.

“Todo señalamiento que tenga sustento es investigado y se actúa. En los casos donde se detecta alguna irregularidad, se atiende y se sanciona, incluso con el despido y, si es procedente, con la denuncia correspondiente ante Fiscalía”, reiteró.