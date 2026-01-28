Caen al menos tres personas por masacre en campo de futbol en Salamanca

SALAMANCA, Gto. (apro).- La Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato confirmó la detención de al menos tres presuntos implicados en la masacre registrada en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, la tarde del domingo, que dejó sin vida a 11 personas y otras 12 resultaron heridas.

La dependencia estatal aseguró que las detenciones son resultado de los operativos realizados por la policía estatal y la Fiscalía local, resultado de "las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras los hechos".

Desde las primeras horas del lunes, habitantes de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya advirtieron la movilización de decenas de patrullas. Los operativos de las autoridades se concentraron en la región que está controlada por el Cártel Santa Rosa de Lima.

El despliegue de policías se dio en la región donde se ubican comunidades como San Antonio de los Morales, donde en agosto de 2020 fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, "el Marro", identificado como el líder y fundador del Cártel Santa Rosa de Lima.

El multihomicidio en el campo de futbol fue atribuido a este grupo criminal, incluso se identificó como presunto responsable a Mario Eleazar Lara Belman, a quien las autoridades también acusan de otros delitos como la extorsión, el robo de hidrocarburo y otros homicidios registrados en Salamanca e Irapuato.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado el número exacto de personas detenidas ni su identidad, porque están a la espera de que sean vinculadas a proceso, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz.

"Los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso", dice el comunicado de prensa enviado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno Estatal.

Además, la dependencia aseguró que la respuesta institucional al multihomicidio no se ha limitado a la contención inmediata, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los presuntos responsables para que no quede impune.

"Este avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales", señala en el comunicado la Secretaría de Seguridad y Paz.