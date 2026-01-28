Fallece “El Nene” Granados, capo de la Costa Grande de Guerrero, tras recibir balazo de su hijo

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- El capo de la Costa Grande de Guerrero, Rubén, “el Nene”, Granados Vargas, falleció en una clínica, 15 días después de recibir un balazo de su propio hijo.

Fuentes de seguridad informaron que “el Nene” Granados encabezaba la organización criminal Los Granados, cuyo bastión es el municipio de Tecpan de Galeana.

El ataque contra el jefe criminal ocurrió el pasado 12 de enero, en un rancho ubicado en la comunidad San Luis la Loma, en el municipio de Tecpan de Galeana, durante un altercado familiar.

Fuentes consultadas informaron que un escolta fue herido a balazos luego de que trató de someter a un hombre identificado como el “Dany”, hijo del líder delincuencial, para llevarlo a un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Sin embargo, el joven estaba armado y disparó contra el guardia en el abdomen. En ese momento su padre, “El Nene” Granados, intentó desarmarlo, pero su hijo le disparó en el cuello, indicó una versión de fuentes cercanas.

El proyectil de arma de fuego habría salido por la mandíbula del padre.

El líder criminal fue trasladado en helicóptero a una clínica de la ciudad de Morelia, en el estado vecino de Michoacán, donde permaneció 15 días en estado crítico y finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades no han confirmado la muerte.

Rubén y a su hermano Salvador, “El Chava” Granados, crearon la célula criminal que lleva su apellido, tras separarse del Cártel de los Beltrán Leyva.

“El Nene” Granados fue detenido el 13 de abril de 2009 en una operación encabezada por el Ejército.

En ese entonces la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que detuvo en flagrancia en San Luís la Loma a Granados, identificado como uno de los principales lugartenientes de la organización “Beltrán Leyva” y líder de la célula delictiva “Los Granados”, con presencia en la Costa Grande de Guerrero.

Especificó que Rubén Granados era responsable de la siembra, cosecha y tráfico de enervantes en los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Teniente José Azueta, así como de ejecuciones y secuestros en esa región.

Y que sostenía una pugna por el control de las actividades de narcotráfico en la Costa Grande con el narcotraficante de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez (muerto de un infarto el 10 de septiembre de 2020), miembro de la organización “Guzmán Loera”.

En esa ocasión no se informó cuándo ni porqué fue liberado.

El 11 de abril de 2017 fue aprehendido por segunda ocasión, junto a ocho presuntos delincuentes, en las inmediaciones de San Luis de la Loma por parte de policías federales.

Una semana después, “El Nene” Granados y cuatro de los ocho presuntos criminales fueron liberados. El Ministerio Público federal justificó que no acreditó los delitos imputados.

En julio de 2013, el excomandante de la IX Región Militar, Genaro Lozano Espinoza, denunció que el Chava Granados habría pactado continuar sus operaciones con el entonces alcalde de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, hermano de la actual presidenta municipal morenista Alba Iris Soberanis.

El 9 de diciembre de 2021 en Tecpan, “El Nene” Granados apareció públicamente en una reunión con integrantes de la estructura estatal y municipal del PRD.