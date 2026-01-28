Fosas en Mexicali: seis cuerpos arrojan coincidencias con perfiles genéticos de la FGE

Trabajos en una de las fosas clandestinas de la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- Seis occisos encontrados en las fosas clandestinas de la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, dieron positivo a perfiles genéticos de la base de datos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), informó este miércoles 28 de enero la titular Ma. Elena Andrade Ramírez.

La fiscal general refirió los datos preliminares durante un acercamiento con los medios de comunicación donde, conforme a los datos oficiales, cuentan con el perfil genético de 15 occisos tras la revisión, hasta el momento, de las 10 fosas detectadas en la zona.

Andrade Ramírez reiteró a la prensa de Mexicali que es “información preliminar”.

“Y quiero ser muy cuidadosa en mencionar que es información previa, preliminar, de seis occisos que, al parecer, arrojaron coincidencia, tuvieron un ‘hit’ con perfiles genéticos de la base de datos. ¿Por qué lo digo así? Porque esta información aún no está validada”, enfatizó.

Para esto refirió una reunión con el director del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, el doctor Ramón Álvarez Martínez, quien refirió que están trabajando estos casos para corroborarlos esta semana.

“Que efectivamente se trate de seis personas que darían el carácter de occisos identificados. ¿En base a qué? A todo el banco de datos que se tiene en la Fiscalía”, dijo.

Ma. Elena Andrade Ramírez adelantó que, una vez hechas las confirmaciones, se dará aviso a las familias, además de que buscan contar con sustento y el respaldo de información oficial.

Sobre el Grupo Interdisciplinario Forense que participa en estas labores desde el 8 de enero, refirió que en el lugar hay siete peritos de criminalística de campo; uno de arqueología; uno de odontología forense; 30 de genética; y uno de balística.

Una de las fosas clandestinas de la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California. Foto: Especial.

Puntualizó que “es más complicado” al encontrarse cuerpos incinerados, y que más de la mitad son “cuerpos de muy antigua data”, desde dos hasta cuatro años, según la investigación.

Señalan participación de policías en desapariciones

Sobre el cuestionamiento de quién pudiera estar detrás de las fosas clandestinas en Mexicali, la fiscal general declaró que trabajan en esta parte, pero dejó entrever la participación de agentes de la policía municipal.

“La investigación está abierta, está latente. Lo que sí, y más que hipótesis, podemos decir que sí tenemos evidencia de participación de algunas corporaciones policiales”, dijo.

La funcionaria estatal aclaró que son “los menos agentes” participantes, además de que han llevado a cabo detenciones con apoyo de los superiores.

“Deben estar en la cárcel porque están deshonrando el uniforme”, expresó Ma. Elena Andrade.