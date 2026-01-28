Grupo armado irrumpe hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Un grupo armado irrumpió durante la madrugada del miércoles el hotel Diamante K, en Tulum, propiedad del actor Roberto Palazuelos, inmueble ubicado dentro del Parque Nacional del Jaguar, vigilado por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional.

Fuentes confirmaron a Proceso el allanamiento del inmueble propiedad del también excandidato a senador por Movimiento Ciudadano en esta entidad, hecho que comenzó a trascender desde la mañana de este día en diversos portales informativos de Tulum.

La Fiscalía de Quintana Roo, en un boletín oficial emitido ya por la tarde, informó que se trató de un intento de robo registrado en las primeras horas del miércoles, cuando un grupo de personas ingresó al centro de hospedaje donde amagaron a un trabajador a quien golpearon al negarse a entregar las llaves del negocio.

Por estos hechos hay cuatro personas detenidas, confirmó la representación social, quienes al no cumplir su objetivo decidieron darse a la fuga, aunque luego fueron aprehendidas tras la revisión de imágenes de videovigilancia.

Los detenidos. Foto: @FGEQuintanaRoo

En su cuenta de X, Roberto Palazuelos indicó que la detención del grupo armado que ingresó a su hotel, se debió al trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo.

El grupo armado que entró al hotel. Diamante k esta madrugada fue detenido gran trabajo de inteligencia de la fiscalía de Quintana Roo — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 28, 2026

El exclusivo hotel Diamante K se ubica en la zona hotelera de Tulum, dentro de la recién decretada área natural protegida Parque Nacional del Jaguar, objeto de controversia hace algunos meses porque modificó las entradas a las playas de este destino turístico.

Para ingresar al centro de hospedaje, se tiene que pasar por los filtros que ha dispuesto personal de la Guardia Nacional y el Ejército, que vigilan la reserva que también incluye el Parque Nacional de Tulum.

A la misma hora que los diversos portales informativos daban a conocer la irrupción al centro de hospedaje, el alcalde de Tulum, el morenista Diego Castañón Trejo, ofrecía una rueda de prensa junto a sus principales funcionarios municipales; aunque no habló de este tema.

La localidad, ubicada al sur de Cancún y Playa del Carmen, en los últimos meses ha enfrentado una crisis de inseguridad que ha traído como consecuencia una importante cifra de homicidios violentos.

Entre las víctimas ha estado José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en dicho municipio, ultimado a balazos en marzo de 2025.