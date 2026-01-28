Joven desaparecido en Mexicali fue secuestrado, torturado y calcinado por “santeros”

ENSENADA, BC (apro).- Un joven de 19 años reportado como desaparecido durante la Navidad 2025 estaba privado de su libertad en un domicilio donde fueron identificadas prácticas de “santería”, en el municipio de Mexicali.

En el sitio sufrió tortura y fue asfixiado, y sus agresores echaron su cuerpo en una fosa clandestina para intentar quemarlo, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este miércoles 28 de enero sobre al caso de Jesús Alexis Guzmán Vázquez, cuya ficha de desaparición circuló desde el año pasado tras ser visto por última vez al salir de su domicilio en la colonia Ampliación Solidaridad, en dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo con la información oficial, “El Chon”, como también era conocido, habría estado en cautiverio entre las 02:00 y 07:00 horas del 27 de diciembre en una casa ubicada en la colonia Popular Leandro Valle.

“Durante dicho lapso, la víctima fue sometida físicamente, atada de pies y manos, y agredida de manera reiterada, siendo posteriormente asfixiada, lo que le provocó la pérdida de la vida”, informó.

Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en plástico y trasladado en un vehículo hasta la colonia 5 de Julio, “donde fue ocultado en una fosa clandestina, rociado con combustible y calcinado, con la finalidad de ocultar el cadáver y borrar evidencias del delito”.

La fiscal general refirió que, tras investigación de campo y cateos en el domicilio de la Colonia Popular encontraron parte de las cuerdas con las que el joven fue maniatado.

“Así mismo se encontraron santuarios alusivos a prácticas ‘santeras’ y, finalmente, se recabaron las evidencias necesarias para imputar a los responsables”, afirmó.

Refirió que, por estos hechos, fueron detenidos Giovanni Ernesto “N”, Karen Araceli “N”, y Omar Josué “N”, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La fiscal general puntualizó que este caso está dentro del Operativo Fuerza Fiscalía contra Delitos de Alto Impacto (FFIA), al ser personas que están “peleando plaza” por el control de narcotráfico y armas, así como otras actividades ilícitas de alto impacto relacionados con el crimen organizado.