La 4T se fractura en Oaxaca mientras Salomón Jara se regodea de su “triunfo”

OAXACA, Oax. (apro).- Con más del 70 % de abstencionismo, el rechazo de 351 mil ciudadanos y señalamientos de fraude, el gobernador morenista Salomón Jara Cruz se regodeó de su “triunfo” en la consulta de Revocación de Mandato del pasado domingo.

Sin embargo, la consulta no sólo llegará a los tribunales como adelantaron representantes de los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, sino que significó una derrota para el grupo de Salomón Jara Cruz rumbo a la sucesión gubernamental para el 2028.

Lo que para el gobernador iba a ser una participación “histórica” en la consulta de Revocación de Mandato porque colocaba a Oaxaca como protagonista de la transformación de la vida pública de México, terminó siendo un escándalo nacional e internacional por exhibir que su gobierno recurrió a las viejas prácticas de compra y coacción del voto, derroche de recursos públicos, amenazas, intimidaciones y coptación de los órganos electorales.

Aunado a ello, se profundizó la ruptura en la Cuarta Transformación con la separación definitiva del Partido del Trabajo que ya desconoció a Salomón Jara Cruz como gobernador y hasta lo ha tachado de ser un “narcogobernador”.

Esta consulta también exhibió el rechazo que existe a su gobierno al perder las principales ciudades del estado y ganar en las zonas rurales donde se llegó a rebasar la lista nominal.

Aunado a ello, en redes sociales se denunció que empresas de publicidad retiraron espectaculares de la promoción del gobierno morenista en distintos municipios y en otros colocaron la leyenda: “Publicidad bloqueada por falta de pago”.

“Triunfo contundente”

En su mañanera, el gobernador destacó que “el triunfo de la Primavera Oaxaqueña es contundente, la diferencia entre las personas que respaldan la continuidad de este gobierno y quienes votaron en contra es del 19 por ciento”.

Y agregó: “Voy a escuchar al sector de la sociedad que no nos apoyó, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para todas y todos, y si hay cosas que corregir, lo vamos hacer con humildad y trabajando 16 horas diarias durante estos 3 años que nos quedan”.

Hizo hincapié en que “casi el 30 por ciento de las y los oaxaqueños registrados en la Lista Nominal acudió a sufragar este domingo, lo que representa un porcentaje mayor al registrado en la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes, la revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la reciente elección judicial federal”.

Y se justificó: “Aquí no hubo imposiciones ni simulaciones, solo un pueblo consciente y participativo ejerciendo su derecho y expresando su sentir. Se votó en libertad y todos pudieron ejercer su derecho a la crítica”.

“Gobernador pirata”

La respuesta fue contundente, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, arremetió contra Salomón Jara al calificarlo de ser un “gobernador pirata” al señalar que con el “fraude” que cometió este domingo dejó de ser legítimo.

“Oaxaca amaneció sin gobernador porque un gobernador es aquel que elige el pueblo, quien cumple con la Constitución, quien es la persona que respeta la inteligencia y la voluntad popular y Oaxaca no es nada de eso. Es un gobernador pirata que se hace pasar por un gobernador legítimo. Se le acabó el bono democrático que la elección constitucional le otorgó, todavía bajo la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero ayer llegó a su fin”.

El líder petista sostuvo que Jara Cruz “será recordado siempre en la historia de Oaxaca por el gran fraude que maquinó, pero el pueblo de Oaxaca le asestó una lección histórica”.

Denunció que en las casillas los “representaron del PT sufrieron amenazas y todo tipo de violencias físicas y verbales, intimidaciones, sobornos que con mucha dignidad no aceptaron porque si algo no tiene precio es la dignidad del pueblo y quienes nos representaron ahí en su mayoría lo expresaron”.

Insistió en que Salomón Jara “embarazó las urnas, infló resultados donde pudo y extorsionó a funcionarios de casilla”.

Robles Montoya adelantó: “estaremos acudiendo a instancias nacionales, inclusive e internacionales de ser necesario, para que nos ayuden a defender los votos y la dignidad del pueblo de Oaxaca. Estamos analizando en estos momentos las instituciones y las organizaciones más propicias para que el fraude de ayer no sea invisibilizado”.

El Partido del Trabajo, advirtió, “no le dará tregua a este gobernador ilegítimo, ineficiente, corrupto y tramposo”.

Óscar Ramírez, representante del PT en los órganos locales electorales, declaró: “De acuerdo con los datos que nosotros revisamos, podemos confirmar que el pueblo de Oaxaca ganó con un 62 por ciento que estaba a favor que se revoque el mandato de Salomó Jara.

“Estamos descontando de entrada las casillas del fraude, las casillas zapato. Entonces, tumbando los votos originales de Jara de 473 mil a los reales de 268 mil que metió en las casillas anormales, la realidad es que Salomón Jara se queda con 204 868 votos”.

Por su parte, Movimiento Ciudadano consideró que la consulta fue una simulación y un fraude. En los municipios más pobres de México es donde empezaron a operar, acusó.

Carpetas de investigación

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que existen al menos cuatro carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía estatal en Santa María Apazco, Reforma de Pineda, Santiago Amoltepec y San Martín Mexicapam, debido a hechos relacionados con posible manipulación de material electoral, retención de personal o conductas que podrían constituir delitos electorales.

Con el 100 por ciento de las actas y un total de 935 mil 500 votos registrados, 57.82 % de los ciudadanos se pronunció a favor de que el morenista se mantenga en el cargo, alrededor de 550 mil votos. En tanto, un 39.16%, más de 357 mil votos, se mostró en contra por pérdida de confianza.

En la jornada de consulta se registraron más de 28 mil votos nulos, un 3.01 %. La participación ciudadana se ubicó en 29.90 por ciento. Para que el ejercicio fuera vinculante se requería un 40 por ciento.

