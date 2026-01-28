Localizan con vida a nieto de Lucha Villa tras haber sido reportado como desaparecido en SLP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante de música ranchera Lucha Villa, fue localizado con vida luego de haber sido reportado como desaparecido este lunes 26 de enero.

La información fue anunciada el martes por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí, a través de una publicación en sus redes sociales con el número de carpeta CDB/CEBPSLP/ZC/I/049/2026.

Asimismo, fue confirmado por su hermana María Julia Esqueda Miller, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram para agradecer a las personas que ayudaron a compartir la ficha de búsqueda de su hermano. Sin embargo, no dio mayores detalles de lo sucedido.

Ismael, de 45 años, había sido visto por última vez en la colonia Lomas Tercera Sección, en el estado de San Luis Potosí, mientras vestía una playera de manga corta, camisa de forro tipo leñador color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla y tenis. Además, portaba dos pulseras de tela color amarillo y negro.

En cuanto se dio a conocer su desaparición, rápidamente se difundió su ficha de búsqueda en redes sociales, además de que se dio una pronta movilización por parte de las autoridades estatales, pues solamente transcurrieron casi 24 horas para que se diera con el paradero del nieto de Lucha Villa.

Hasta el momento, ni la familia de Lucha Villa ni las autoridades estatales han dado a conocer los motivos de su desaparición o el estado en el que el empresario fue encontrado, pues se había especulado que el hombre había sido secuestrado.

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosy Miller, quien es la hija mayor de la artista mexicana mejor conocida como Lucha Villa.

¿Quién es Lucha Villa y qué ha sido de ella?

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, fue una cantante y actriz mexicana que se destacó en los géneros de ranchera y mariachi, además de convertirse en un ícono en la época del cine de oro.

Oriunda de Camargo, Chihuahua, la también llamada “reina de los palenques” nació el 30 de noviembre de 1936.

Sin embargo, fue en 1997 cuando decidió retirarse de los reflectores por complicaciones de salud derivadas de una liposucción que la llevo a sufrir un paro cardiorrespiratorio, dejándola en coma por varias semanas y con secuelas neurológicas permanentes.

Actualmente radica en San Luis Potosí, bajo el cuidado de sus tres hijos: Rosa Elena (Rosy) Miller, Carlos Alberto, y María José.

Algunas de sus canciones más famosas son:

“Ya no me interesas”

“No discutamos”

“Tú a mí no me hundes”

“Se me olvidó otra vez”

“Resulta”

En cuanto a su recorrido en el cine, se destaca su participación en las películas:

“El gallo de oro”

“El terror de la frontera”

“El poco”

“El principio”

“El imperio de Drácula”

La reciente desaparición de su nieto Ismael Esqueda Miller volvió a poner la mirada en la trayectoria profesional de Lucha Villa, quien es recordada por miles de mexicanos.