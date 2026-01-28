Pablo Aguilera asume como nuevo titular de la SEPRAC en plena crisis de seguridad en Cuernavaca

Cabildo de Cuernavaca nombra a Pablo Aguilera nuevo titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC). Foto: Especial

MORELOS (apro) .- En un contexto de alta inseguridad, el Cabildo de Cuernavaca aprobó la designación de Pablo Nivardo Aguilera Casados como nuevo titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), lo que marca el tercer cambio en la corporación de seguridad de la capital de Morelos.

El funcionario asumió el cargo con el compromiso de combatir el delito y recuperar la confianza ciudadana.

Aguilera Casados rindió protesta en sustitución del capitán Guillermo García y presentó las líneas generales de su estrategia de seguridad para la ciudad.

El Cabildo, encabezado por el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, quien ejerce su segundo periodo tras la reelección por la alianza PAN-PRI-PRD-Redes Sociales Progresistas, destacó la necesidad de consolidar la coordinación interinstitucional y fortalecer la seguridad pública.

Se trata del tercer titular de la SEPRAC durante su administración, lo que refleja la urgencia de un proyecto de seguridad estable en la capital del estado.

El nuevo secretario es licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y cuenta con una maestría en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Tiene experiencia en instituciones nacionales como la SEDENA y la SEMAR, y ha recibido capacitaciones internacionales en agencias como el FBI y la DEA. Ha trabajado en distintos estados de la República, entre ellos Veracruz.

De acuerdo con información corroborada por esta periodista, Aguilera Casados fue una propuesta de la gobernadora y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, en un escenario marcado por altos índices delictivos y la presencia de grupos delincuenciales en Cuernavaca.

Durante una visita a las instalaciones de la SEPRAC, el alcalde Urióstegui Salgado y el nuevo secretario coincidieron en la relevancia de mantener una coordinación permanente entre los niveles municipal, estatal y federal, así como de fortalecer la prevención del delito y la cercanía con la ciudadanía.

En conferencia de prensa, Aguilera Casados señaló que su objetivo central es recuperar la confianza ciudadana y consolidar una policía cercana, profesional y eficiente.

“Llevo esta responsabilidad con plena conciencia de los retos que enfrenta nuestra ciudad en materia de seguridad. El principal de ellos es recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la prevención del delito y consolidar una nueva policía cercana, profesional y eficiente”, afirmó.

Añadió que su enfoque será prevenir antes que reaccionar, fortalecer la presencia territorial y atender las causas de la violencia.

“La seguridad no se construye de manera aislada; habrá coordinación total y permanente con las fuerzas estatales y federales, porque sólo así se logran resultados reales. Mi único compromiso es el trabajo diario, honesto y con resultados medibles”, sostuvo.

Aguilera Casados adelantó que realizará un diagnóstico de seguridad mediante reuniones con mandos medios y elementos operativos, así como un mapeo estratégico para optimizar la presencia policial en el territorio. También anunció el fortalecimiento de la investigación criminal mediante herramientas tecnológicas y metodologías actualizadas.

Sobre transparencia y rendición de cuentas, indicó:

“Habrá rendición de cuentas, transparencia y evaluación constante de lo que se hace y de lo que falta por hacer. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se trabaja y qué resultados se obtienen en su tiempo”.

Hizo además un llamado a los integrantes de la corporación:

“A las mujeres y hombres que integran esta corporación les pido su mejor esfuerzo, entrega y dedicación. El trabajo será exigente, pero también será reconocido. La seguridad de Cuernavaca es una tarea diaria y los resultados se construirán día con día, en la calle y con la gente”.

Cabildo da voto de confianza

Regidores de oposición, en particular de Morena, señalaron que decidieron otorgar un voto de confianza al nuevo titular de la SEPRAC, según explicó el regidor Gabriel Rivas Ríos, quien destacó la experiencia de Aguilera Casados en inteligencia criminal y operaciones de seguridad.

“Es una persona que ha trabajado en distintas partes de la República y se ha dedicado principalmente a la inteligencia criminal”, señaló.

Rivas Ríos explicó que la estrategia contempla la renovación de mandos, el uso de tecnología para rastrear generadores de violencia y la coordinación con municipios conurbados como Huitzilac, Tepoztlán y Jiutepec, así como con zonas del Estado de México.

Señaló que las acciones se centrarán en la presencia territorial.

“No será solo trabajo de oficina, sino con la ciudadanía en las colonias. Entre las acciones previstas están la ampliación de la red de videovigilancia y el incremento de la plantilla policial, actualmente con un elemento por cada mil habitantes. Debería ser por lo menos el doble o incluso tres por cada mil habitantes”, afirmó.

Estimó que los primeros resultados podrían observarse en un plazo de dos o tres meses.

Otros integrantes de la oposición advirtieron que, pese a la aprobación unánime del Cabildo, el nombramiento genera dudas sobre la continuidad y la eficacia de la estrategia de seguridad. Regidores de partidos distintos a Morena subrayaron la necesidad de establecer indicadores claros y plazos concretos.

“Es importante que se definan metas y se informe a la ciudadanía de manera periódica. La experiencia y la estrategia son importantes, pero la inseguridad exige resultados tangibles”, señalaron.

Programa de Trabajo 2026: prevención, tecnología y coordinación

Proceso tuvo acceso al Programa de Trabajo 2026 de la SEPRAC, documento que define la seguridad como eje del desarrollo local y plantea una estrategia centrada en la prevención social, el fortalecimiento policial, la coordinación interinstitucional y el uso intensivo de tecnología.

El programa reconoce que Cuernavaca opera con una fuerza policial inferior al estándar nacional: 681 elementos frente a los 720 requeridos para cumplir la meta de dos policías por cada mil habitantes, además de alrededor de 300 vacantes abiertas.

Entre las principales acciones destacan la ampliación del estado de fuerza y la mejora salarial de los elementos, con un ingreso base de 16 mil 30 pesos mensuales, así como la incorporación de nuevos policías a partir de febrero de 2026, dentro de una política de dignificación policial.

También contempla la coordinación con municipios colindantes —Tepoztlán, Huitzilac, Jiutepec, Temixco y Miacatlán— y con corporaciones federales, mediante mesas permanentes de seguridad que incluyen a la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército.

El documento detalla la modernización tecnológica con la segunda etapa de los arcos de seguridad equipados con lectores de placas, cámaras de alta definición y captadores de datos, así como el despliegue de seis drones de última generación y la operación de mil cámaras municipales conectadas al C4, con proyección de crecimiento a mil 200 dispositivos.

El programa identifica como delitos predominantes la extorsión, el secuestro, el robo de carga y el tráfico de madera, además de la presencia de grupos delictivos locales fragmentados con vínculos regionales. Las medidas incluyen el combate a la extorsión, la neutralización de liderazgos criminales y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

Además, se reporta la operación progresiva de una Unidad de Inteligencia Aérea y Geoespacial, orientada a generar análisis territorial, vigilancia y apoyo a investigaciones.

Según el programa, el enfoque busca combinar prevención social, tecnología, inteligencia y participación ciudadana, frente a retos de personal, cobertura territorial y percepción de inseguridad, con la meta de consolidar una policía cercana, profesional y eficiente.