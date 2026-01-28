Pobladores bloquean a soldados que pretendían cortar plantíos de amapola en la Sierra de Guerrero

Comisarios y pobladores bloquean el paso a efectivos del Ejército en la sierra de Guerrero. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Autoridades y pobladores de comunidades del municipio de Heliodoro Castillo, enclavadas en la sierra madre del sur, bloquearon el paso a un convoy del Ejército que pretendía cortar plantíos de amapola.

La medida, justificaron, fue tomada porque el gobierno estatal de Evelyn Salgado y el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, han incumplido la construcción de obras de educación, salud y caminos.

Comisarios informaron que, en reuniones, funcionarios estatales y federales se comprometieron a construir y rehabilitar caminos, así como enviar personal médico a sus comunidades.

“Hemos tenido reuniones con los funcionarios, se ha llegado a un acuerdo. Nosotros permitimos que el Ejército comenzara a cortar nuestras plantas (de amapola), pero después vimos que ellos no cumplieron. Por eso se tomó el acuerdo de bloquear el paso hasta que las autoridades nos atiendan”, dijo una autoridad comunitaria.

Mencionó que no están en contra del trabajo de los militares, sólo que el gobierno rompió el acuerdo de atenderlos y ellos decidieron el acuerdo de que les destruyan sus plantíos.

“Sabemos que ya está el presupuesto del 2026, pero nos han dicho que para los pueblos de la sierra no hay nada, no hay caminos, a nosotros también nos interesa la salud hay casos de sarampión y no vienen los doctores, la educación, es solo lo que pedimos”, dijo la autoridad.

El bloqueo inició a las 8:00 de la mañana y se mantendrá hasta que reciban una atención del gobierno del estado o del federal.

En esa zona los pobladores han denunciado el abandono institucional y bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo para exigir atención.

Hasta la tarde de este miércoles las autoridades estatales y federales no se habían pronunciado al respecto.