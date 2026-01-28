Policías de Cunduacán, Tabasco, protestan para exigir aumento salarial y prestaciones

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Policías municipales de Cunduacán protestaron este martes para exigir diversas prestaciones laborales, entre ellas aumento salarial, bono de riesgo, vales de despensa e incremento al seguro de vida, en una movilización que dejó sin vigilancia a la cabecera municipal.

La protesta fue encabezada por elementos preventivos del turno matutino, por lo que se infiere la suspensión de labores en un municipio ubicado a 34 kilómetros de Villahermosa, en un contexto estatal marcado por problemas de seguridad.

Los inconformes denunciaron la falta de respuesta de las autoridades municipales a sus demandas laborales y advirtieron que las condiciones actuales de trabajo no corresponden con los riesgos que enfrentan diariamente en el desempeño de sus funciones.

Esta manifestación ocurrió una semana después de que agentes de la Policía Municipal de Macuspana se declararon en “paro de brazos caídos” para exigir un aumento salarial, prestaciones laborales y mejores condiciones de trabajo.

En ese caso, los inconformes pertenecían a la tercera guardia y fueron respaldados por otros elementos que se encontraban francos, quienes se sumaron a la protesta sin portar uniforme.

Las protestas consecutivas de corporaciones municipales ponen en evidencia la precariedad laboral de los cuerpos policiacos y la falta de una estrategia estatal para atender el descontento, en momentos en que la seguridad pública se mantiene como uno de los principales pendientes del gobierno.