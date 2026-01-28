Rescatan en Mazatlán a tres adolescentes desaparecidos en Jalisco

La operación de rescate estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía de Sinaloa y el Ejército. Foto: Montserrat López

CULIACÁN, Sin. (apro).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ejército lograron la ubicación y rescate de tres adolescentes en Mazatlán que habían sido reportados como desaparecidos en Jalisco.

La FGE confirmó a Proceso que la investigación es por parte de la Fiscalía de Jalisco, confirmando que apoyaron para la localización de los tres adolescentes en conjunto con el Ejército.

Según reportes extraoficiales, los jóvenes habrían escapado de un centro de adiestramiento.

Los tres contaban con ficha de búsqueda correspondientes al 12 de octubre y al 13 de diciembre de 2025, mientras que la otra data del 8 de enero.

En Mazatlán, la desaparición de personas alcanza también a menores de edad. Tan solo en los primeros días de enero se reportaron al menos cinco menores desaparecidos en ese municipio al sur de Sinaloa.