Sarampión obliga a suspender clases en ocho escuelas de Jalisco; confirman 23 alumnos contagiados

GUADALAJARA, Jal. (apro).— La Secretaría de Educación de Jalisco suspendió clases en ocho escuelas de la entidad tras la confirmación de casos de sarampión entre estudiantes, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, quien reconoció una relajación en las medidas preventivas tras el periodo vacacional de invierno.

“Después de las vacaciones decembrinas parece ser que bajamos un poco la guardia. Hablo como familias, como padres, y regresamos con varios casos”, señaló el funcionario.

Los planteles afectados se localizan en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tepatitlán. En siete escuelas la suspensión se aplicó únicamente a un grupo, mientras que en una fue necesario cancelar actividades en tres grupos. Además, otras cuatro escuelas permanecen bajo revisión por parte de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), principalmente en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.

“En este momento tenemos ocho escuelas en varios municipios (…) y estamos monitoreando lo que nos dice la Secretaría de Salud. Hay otras cuatro escuelas en revisión”, precisó Flores Miramontes.

De acuerdo con la información oficial, hasta ahora se confirmaron alrededor de 23 alumnos con sarampión. Los contagios se concentran principalmente en estudiantes de primaria y secundaria, aunque también se detectaron un par de casos en nivel preescolar.

Ante la propagación del virus, las autoridades activaron un protocolo sanitario que contempla la vacunación en un perímetro cercano a los domicilios y escuelas de los casos confirmados. “Hay un criterio de la Secretaría de Salud que incluye la vacunación en varias cuadras a la redonda del hogar y de la escuela”, explicó el secretario.

Flores Miramontes recordó que a finales del año pasado se llegó a suspender clases en hasta 11 escuelas por la misma causa, cifra que se redujo posteriormente a tres. Sin embargo, ante el nuevo repunte, hizo un llamado directo a las familias.

“Nuevamente estamos pidiendo el apoyo de los padres de familia para asegurarnos de que mandamos a nuestros hijos sanos a la escuela. No podemos arriesgarnos a que contagien a más niños”, advirtió.

El funcionario aclaró que las suspensiones son focalizadas y no implican el cierre total de los planteles, ya que la fuente de contagio se mantiene localizada. “No ha sido necesario suspender escuelas completas, solo grupos”, sostuvo.

Como medida preventiva, en municipios como Tlaquepaque y Tonalá se implementaron jornadas de vacunación generalizada en escuelas. Un día antes se notifica a los padres de familia y se entrega un consentimiento informado; al día siguiente se aplica la vacuna. Según el secretario, la respuesta fue favorable, con altos niveles de aceptación.

“Los padres han respondido bastante bien. Hemos tenido índices muy altos de aceptación y la recomendación es revisar el cuadro completo de vacunación”, indicó.

También se exhortó a los adultos a vacunarse en caso de tener dudas sobre su esquema. En ese contexto, Flores Miramontes confirmó que existe una propuesta para solicitar la cartilla de vacunación en los planteles, aunque subrayó que no se trata de un requisito obligatorio.

“El derecho a asistir a la escuela es amplio y no se puede detener. El tema de la cartilla es una invitación para que los padres se cercioren de que el esquema esté completo, de acuerdo con la edad”, afirmó.

Finalmente, el secretario informó que la dependencia puso a disposición de madres y padres de familia un webinar informativo, de aproximadamente una hora, elaborado por personal especializado, para resolver dudas sobre las vacunas y sus efectos.