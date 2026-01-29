Agresión armada en la carretera Cuautla–Cuernavaca deja una mujer fallecida y dos lesionadas

Tras la agresión armada, la camioneta en la que viajaban las mujeres se estrelló contra un árbol. Foto: Facebook Cuautla y sus colonias

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un ataque con arma de fuego ocurrido en este municipio, sobre la carretera federal Cuautla–Cuernavaca, dejó inicialmente tres personas heridas, entre ellas una mujer identificada como presunta dirigente de comerciantes ambulantes y un menor de edad.

Horas después, autoridades confirmaron que una de las personas lesionadas, una mujer que acompañaba a la dirigente, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron este miércoles alrededor de las 19:27 horas a la altura del paraje conocido como El Ranchito, en la colonia Cuautlixco, cuando las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Ford Explorer color arena y fueron atacadas por sujetos que se desplazaban en motocicletas, quienes realizaron detonaciones contra el vehículo.

Tras la agresión, la unidad salió de la cinta asfáltica y se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central. Servicios de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a las tres personas al hospital, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de una de ellas.

La mujer que permanece hospitalizada fue identificada como María Guadalupe Maldonado Mateos, conocida como “Wendy”, a quien se ubica como presunta lideresa de comerciantes ambulantes en Cuautla. El menor de edad que resultó lesionado también continúa bajo atención médica; ambos se reportan con estado de salud reservado.

De acuerdo con fuentes de la zona, María Guadalupe Maldonado Mateos es referida como una persona cercana a Ulises Bravo, exdirigente estatal de Morena y hermano del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad se había pronunciado al respecto.

Según la versión de los afectados, momentos antes de la agresión habían salido de un restaurante.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y personal policial realizó las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha informado el móvil del ataque.

Cuautla, municipio ubicado en la región oriente del estado, a poco más de 50 kilómetros de la capital morelense, es gobernado actualmente por Jesús Corona Damián, quien asumió el cargo tras una coalición encabezada por el (PAN) junto con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.