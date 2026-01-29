Agresiones armadas están vinculadas con desapariciones y reclutamiento forzado: Fiscalía Jalisco

JALISCO (apro) .- El reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales se perfila como una de las principales líneas detrás de desapariciones y hechos violentos en Jalisco.

Localizaciones recientes de adolescentes, detenciones de presuntos reclutadores y la participación de agresores con antecedentes de desaparición en ataques armados apuntan a un mismo patrón, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.

En Sinaloa, tres adolescentes, de 14 y 15 años, reportados como desaparecidos fueron localizados, cada caso ocurrió en meses distintos: octubre, diciembre y enero fueron ubicados, informó la vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas. Los menores regresaron con sus familias tras operativos coordinados con autoridades de esa entidad.

Otras indagatorias también revelaron espacios utilizados para retener y captar víctimas. En ese contexto, las autoridades detuvieron a un hombre acusado de privar de la libertad a un adulto de 32 años.

El arresto ocurrió en un anexo de la colonia Santa María, en Tlaquepaque, tras una denuncia y con apoyo de la Defensa Nacional. En el sitio localizaron un espacio con barrotes, similar a una celda.

Un esquema similar apareció en Lagos de Moreno, donde autoridades judicializaron otro caso de captación de menores. Un ciudadano guatemalteco quedó vinculado a proceso por trata de personas, tras mantener privado de la libertad a un joven de 15 años. Según la investigación, buscaba integrarlo a un grupo criminal. El adolescente regresó con su familia y el imputado permanece en prisión preventiva.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, llamó a madres y padres a vigilar ofertas de trabajo que circulan en plataformas digitales. Señaló que grupos criminales usan redes sociales para atraer jóvenes con promesas de dinero y vehículos. En uno de los casos localizados en Sinaloa, el contacto ocurrió a través de TikTok.

La hipótesis de reclutamiento también aparece en desapariciones recientes. Dos hombres desaparecieron en Puerto Vallarta y su paradero sigue sin conocerse. La investigación avanza en coordinación con Nayarit y Guerrero, entidades con las que las víctimas tenían vínculos.

Autoridades consideran que la actividad laboral de ambos en Puerto Vallarta pudo influir en su desaparición. Uno de ellos, Anthony, tiene 25 años; el otro, José, es originario de Guerrero. La Fiscalía mantiene abierta la línea de desaparición forzada.

La relación entre desapariciones y estructuras criminales volvió a evidenciarse tras la balacera del martes en plaza Jardines Tepeyac, en Zapopan. Uno de los agresores contaba con orden de aprehensión por la desaparición de un padre y su hijo en enero de 2024. Las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado y días después aparecieron sin vida en una fosa clandestina en la colonia Lomas del Refugio.

En ese ataque, sicarios dispararon contra el empresario hotelero Marco Wilfrido, de 35 años, quien sobrevivió con una herida de bala. Sus escoltas repelieron la agresión, abatieron a un atacante y lesionaron a otros dos. Dos escoltas también resultaron heridos.

De acuerdo con la Fiscalía, en la actual administración, 28 personas —adultos y adolescentes— fueron localizadas con vida en otros estados y trasladadas a Jalisco. Las ubicaron en Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Nayarit y Nuevo León. Once son adultos y 17 adolescentes. Todas las investigaciones vinculan los casos con esquemas de reclutamiento criminal.

Autoridades sostienen que el fenómeno crece a través de redes sociales, donde grupos delictivos ofrecen dinero y vehículos para atraer a jóvenes.