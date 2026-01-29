Amenazas, secuestro y extorsión vivió el líder limonero Bernardo Bravo antes de ser asesinado

MORELIA, Mich. (apro).- Amenazas, secuestro y extorsión vivió el líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, tiempo antes de ser asesinado, según los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado en la audiencia de formulación de imputación para definir la situación legal de César Alejandro “N.”, alias “El Botox”.

Por más de seis horas, dentro de la causa 240/2025 el juez de control Brasil Cuadra Duarte, escuchó los elementos expuestos por el Ministerio Público sobre los hechos por los que perdió la vida el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. A. C. el 19 de octubre de 2025.

“El Botox” se reservó su derecho a declarar, también rechazó la duplicidad del término constitucional para que el juez defina su situación legal, por lo que será este jueves por la noche cuando la audiencia se reanude y se determine su vinculación o no a proceso.

El homicidio de Bernardo Bravo culminó la permanente violencia que había sufrido por la célula delictiva “Los Blancos de Troya”. El cuatro de octubre fue secuestrado durante seis horas según la declaración rendida por su hermano, Omar. Previamente había pagado 400 mil pesos para que le fuera devuelta una retroexcavadora que le fue sustraída, también recibía presiones para entregar las huertas de limón que poseía. Su padre, también limonero, fue asesinado una década atrás.

Otro elemento que se conoció durante la audiencia es que “Los Blancos de Troya” han decidido cambiar su nombre a “Cártel Michoacán Nueva Generación”, y que en la localidad de Cenobio Moreno, intimidaban a los habitantes para apoyar a “El Botox”, y así presionar a Bernardo Bravo para que subiera el precio del limón.

También quedó expuesta la ruptura en la región entre “Los Blancos de Troya” y la organización criminal “Los Viagras”, encabezada por Nicolás Sierra Santana, y sus hermanos. Tras el homicidio del líder limonero, la orden de “El Botox” fue dejar su cuerpo en territorio de “Los Viagras”.

El ministerio público solicitó la vinculación a proceso de “El Botox” por el delito de homicidio calificado, por haber participado directamente en el homicidio de Bernardo Bravo.