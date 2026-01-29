Aseguran call center clandestino en Ecatepec; lo relacionan a extorsiones y fraudes bancarios

ECATEPEC, Edomex. (apro).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la policía municipal de Ecatepec aseguraron, después de un cateo, un inmueble que fungía como “call center”, desde donde se habrían configurado los delitos de extorsión y fraude bancario.

Este sería el segundo asegurado en la última semana en ese municipio, por su presunta habilitación como “call center” ilegal.

El domicilio intervenido este jueves a partir de una denuncia, se encuentra ubicado en la calle Venustiano Carranza de la colonia Francisco I. Madero, donde fueron localizados equipos de comunicación, telefonía, electrónicos y documentación física y digital con aparente información bancaria que, posiblemente, era utilizada para actividades ilícitas relacionadas con fraudes a cuentahabientes.

Durante la diligencia también se aseguraron computadoras tipo Laptop, equipos de cómputo de escritorio, audífonos con diademas y micrófono, modem emisores de internet, una máquina contadora de dinero y empaques de chips de telefonía celular.

Al concluir el cateo, el Agente del Ministerio Público ordenó el resguardo del inmueble con la intención de preservar el lugar y las evidencias localizadas.

El pasado 22 de enero, en la misma calle y colonia, fue asegurado otro call center clandestino, supuestamente relacionado con la organización criminal “La Chokiza”, y detenidos por elementos de la Policía Metropolitana y personal de Fuerza de Tarea de La Marina tres sujetos por presunta extorsión y venta de drogas en Ecatepec.

Los detenidos, identificados como Ariel “N”, Daniel Omar “N” y Bayron Alejandro “N”, portaban lo que parecía ser un arma de fuego e intentaron ingresar de manera apresurada al inmueble. Al momento de inspeccionarlos, les fueron localizadas supuestas dosis de marihuana, cristal, cocaína, una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo.

Habrían ofrecido a los agentes 5 mil pesos para evitar su detención, de manera que también fueron señalados por el delito de cohecho y puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad también en delitos contra la salud, portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.