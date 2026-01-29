Asesinan a cuatro hombres en negocio de chatarra de Acayucan, Veracruz

Acordonan negocio de chatarra en la colonia José María Morelos, en el municipio de Acayucan. Foto: Especial

ACAYUCAN, Ver.- Cuatro hombres fueron asesinados al interior de un negocio de chatarra en la colonia José María Morelos, en el municipio de Acayucan – al sur de Veracruz-, este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento con el argumento de realizar un negocio con el propietario del lugar. Sin embargo, al ingresar al inmueble abrieron fuego contra las personas que se encontraban en su interior.

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y, momentos después, confirmaron que dentro del local había personas tiradas y sin vida.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Ministerial del Estado, quienes acordonaron el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y establecer la identidad de las víctimas, así como el posible móvil del ataque.

Este crimen se suma al clima de violencia que persiste en la región sur de Veracruz, donde en las últimas semanas se han registrado diversos hechos que han dejado al menos diez asesinatos.

El más grave, el pasado 4 de enero, cuando fueron hallados los cuerpos de cuatro personas decapitadas en un rancho en el municipio de Sayula de Alemán.