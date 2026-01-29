Asesinan a un taxista en Acapulco; detienen a dos presuntos agresores

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un taxista fue asesinado este mediodía en Acapulco; dos presuntos agresores fueron detenidos por la policía municipal.

El crimen contra el chofer se perpetró a las 11 de la mañana en la carretera federal México–Acapulco, a la altura de la colonia Benito Juárez.

Los reportes policiales indican que hombres armados a bordo de una motocicleta dieron alcance al automóvil de servicio público; uno de ellos disparó contra el conductor.

La víctima fue llevada por sus compañeros a un hospital, pero falleció en el camino debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, estatales, ministerial y de la Guardia Nacional.

Los atacantes fueron perseguidos, lo que generó una balacera. Dos hombres fueron detenidos en el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, uno de ellos resultó herido de bala.

Durante el 2025 alrededor de 35 taxistas y transportistas fueron asesinados.

El sector ha denunciado extorsión por parte de células criminales que operan en este destino turístico.

En el mismo contexto, este jueves cuatro escuelas de la colonia La Mira suspendieron clases debido a los últimos hechos de violencia en la zona que colinda con los barrios históricos.

Los planteles que cerraron sus puertas son el jardín de niños Antonia Nava de Catalán; la primaria Niños

Héroes de Chapultepec; la Secundaria Técnica 151 Hermenegildo Galeana, y un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero.