Denuncian que Casa Pedro Domecq utiliza la Guelaguetza como marca comercial

OAXACA, Oax. (apro).- La Guelaguetza es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario no es una marca comercial o un espectáculo como el que promueve la Casa Pedro Domecq con el “Show Ecuestre de Primavera La Guelaguetza”, denunció la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena.

Al tiempo que solicitó “de manera pública la intervención de las autoridades del estado de Oaxaca para que analicen este caso y determinen si existe una vulneración al marco legal vigente y adopten las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos”.

La Casa Pedro Domecq promueve espectáculo

Y es que a través de promocionales y carteles, el Centro Cultural Ecuestre Domecq anuncia el espectáculo “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento” a realizarse el sábado 14 y domingo 15 de marzo donde resalta que en un evento “familiar donde la magia, la tradición y la cultura se unen en un despliegue único de caballos, bailes y música en vivo”.

Promueven este espectáculo como una “fusión del arte ecuestre con los sonidos y movimientos de la Guelaguetza” a realizarse en el Centro Cultural Ecuestre Domecq, ubicado en Texcoco, estado de México. El costo de los boletos va desde los 300 pesos hasta los dos mil 300 pesos en palco VIP.

Hacen hincapié que el Centro Cultural Ecuestre Domecq, fundado en 1969, es una institución líder en la hípica mexicana que realiza diversos espectáculos, incluyendo Alta Escuela y, en esta ocasión con temática oaxaqueña.

Sin embargo, Litigio Estratégico Indígena resaltó que “La Guelaguetza, como lo establece con toda claridad el artículo 2 de la Ley de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca, constituye patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Su significado rebasa lo festivo: es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario”.

Recalcó que “cuando una expresión con este peso simbólico es utilizada con fines comerciales, descontextualizada de sus raíces comunitarias y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido por generaciones, se cruza una línea sensible. La Guelaguetza deja de ser encuentro para convertirse en marca, y eso lastima su sentido original”.

“La propia ley es clara al señalar que corresponde al Estado velar por su protección, preservación y difusión, siempre desde el respeto a su carácter comunitario y cultural. Promover actividades relacionadas con la Guelaguetza implica hacerlo sin vaciarla de contenido, sin convertirla en espectáculo ajeno a quienes le dan vida”, puntualizó.

Por ello, resalta el pronunciamiento, “solicitamos de manera pública la intervención de las autoridades del Estado de Oaxaca para que analicen este caso, determinen si existe una vulneración al marco legal vigente y adopten las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos”.

Finalmente, destacó que “la cultura se comparte, se honra y se cuida. Cuando se usa sin raíces ni responsabilidad, se convierte en apropiación. Y frente a eso, el silencio institucional también pesa. La Guelaguetza vive en los pueblos. Ahí debe seguir latiendo”.