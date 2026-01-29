Grupo armado secuestra a 10 mineros de empresa canadiense en Concordia, Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- En la zona serrana de Concordia, municipio al sur de Sinaloa, al menos 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Group fueron secuestrados por hombres armados, hecho que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga bajo la línea de "desaparición cometida por particulares".

Los trabajadores se encontraban hospedados en el complejo conocido como La Clementina, utilizado como sede de los trabajadores de la empresa que explota el llamado “proyecto Pánuco”.

Pánuco es un pueblo con Concordia que ha sido, muchas veces, sede de enfrentamientos entre grupos armados y derivado de estos choques ha provocado el desplazamiento de pobladores tanto de esa comunidad como de otras de la serranía al sur del estado.

Respecto a Concordia, el pequeño municipio cuenta con la tasa de desaparición más alta del estado durante 2025 con un 96.4 delitos por cada 100 mil habitantes, según cifras de la FGE. A nivel estatal la tasa es de 72.9 por cada 100 mil habitantes.

Según la Fiscalía, el hecho se registró el 23 de enero último y el reporte al 911 se realizó al día siguiente, comenzando las diligencias para dar con el paradero de estos 10 trabajadores, entre los que se encuentran un cateo realizado a la zona el martes 27.

De acuerdo con medios locales, de los 10 trabajadores reportados como desaparecidos siete de ellos serían originarios de Hermosillo.