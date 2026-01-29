Movimiento Ciudadano acusa “votación atípica” de 332 mil votos a favor de Jara en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La jornada de revocación de mandato en Oaxaca fue empañada por una votación atípica que habría dado 332 mil 760 votos irregulares para “Que siga” Salomón Jara Cruz como gobernador, denunció la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano.

Lo que significa que “Salomón perdió en convocatoria, perdió en respaldo, perdió hasta en su propia casilla, por donde se le mire, esta ha sido una gran derrota para el gobernador, para su partido y para los gobiernos de Morena, los cuales no saben gobernar, pero saben mapachear”, afirmó secretario del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, Francisco Melo.

Y es que de acuerdo con el análisis realizado a los cómputos oficiales del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO), 755 casillas presentarían un comportamiento electoral irregular.

Y es que dentro de los resultados y cómputos atípicos se encontraron casillas donde no corresponde el resultado de la sabana con el computo, casillas con más del 95% de preferencia a la continuidad del gobernador, casillas con más del 100% de participación y sabanas que no aparecen computadas.

Movimiento Ciudadano ejemplificó a través de sabanas de resultados, el fraude en casillas instaladas en Huautla de Jiménez, Zimatlán y en la Ciudad de Oaxaca, cuyos resultados no coinciden con los computados, inflados “hasta en mil votos más para que siga el gobernador”.

A su vez, el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano Oaxaca, Alberto Sosa, adelantó que “exigiremos se investigue y sancione a todos los funcionarios públicos que ilegalmente participaron en este proceso. También denunciaremos la actuación del Instituto Electoral que rayó en la complicidad. Las y los oaxaqueños fuimos testigos, la revocación de mandato pasó de una costosa simulación a un fraude al estilo del PRI”.

Considera que abstencionismo evidencia un ejercicio fallido y la falta de convocatoria del oficialismo

Insistió en que “no fue una jornada democrática, fue operación política. No fue un respaldo democrático, fue un fraude que pasará a la historia, pero de forma negativa. Las y los oaxaqueños tienen razón en estar molestos, y por eso, con datos y evidencia, vamos a impugnar el proceso y llegaremos hasta las últimas instancias”, sostuvo el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano.

Recordó que el abstencionismo también refleja que la ciudadanía oaxaqueña exige resultados, más que campañas de auto promoción o acudir a las urnas por mero trámite. De acuerdo con los resultados, la jornada de revocación convocó a 200 mil votantes menos que el proceso de elección de Salomón Jara en 2022, aun con la inversión multimillonaria que se hizo en espectaculares y publicidad ilegal.

Respecto al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO) opinó que “en Oaxaca estamos de luto porque en esta sesión estamos sepultando la confianza de este instituto electoral. Se lo dijimos desde un inicio. Este proceso de revocación fue una simulación. Y este Consejo General fue comparsa para fraguar un fraude”.

“Ante un hecho futuro incierto, ustedes decidieron dar certeza a quien manda desde Palacio de Gobierno. Le solicitamos que nos dijeran los nombres de las personas que estaban recabando las firmas para la revocación. Ustedes prefirieron esconder los nombres de los funcionarios públicos que estaban operando el fraude. En lugar de decirle a la ciudadanía con qué personas podían acercarse para poder ejercer su derecho a solicitar el proceso de revocación”.

De igual forma, dijo, “denunciamos cómo el gobernador desde su conferencia de prensa promovía la revocación de mandato. Denunciamos la propaganda ilegal en lonas espectaculares, redes sociales entre otros. Que todo Oaxaca veía, menos ustedes. Pudieron actuar de oficio y cumplir con su deber cívico y ético de su encargo de guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de las leyes que de ella emanen”.

Sin embargo, “prefirieron burocratizar las quejas y preferir el daño de inequidad e imparcialidad que debía día de regir esta jornada de revocación mientras que diputados y funcionarios públicos seguían haciendo campaña abiertamente en favor de la revocación”. Aunado a ello, “este domingo vimos una de las jornadas más desaseadas de la historia de Oaxaca con el embarazo de urnas, entrega de dádivas, material electoral manipulado por funcionarios electorales, intromisión de funcionarios públicos, casillas a zapato, cómputos alterados, y otra vez, nadie vio nada. Entonces, hoy venimos a ser testigos de cómo este Consejo General (del IEEPCO) hace historia porque pasaremos a la historia por tener el proceso de participación ciudadana más desaseado de este país”.

“Al aprobar, este Consejo General, el acuerdo que está en discusión le pondrán le pondrán el último clavo al ataúd, a la credibilidad de este instituto a 8 meses del proceso electoral ordinario 2026-2027”, finalizó.