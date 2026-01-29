Sinaloa

Nuevo choque armado en Escuinapa deja dos policías heridos

Desde diciembre último los choques armados en Escuinapa se han intensificado y para inicios de este mes han derivado incluso en cancelación de actividades en planteles educativos. 
jueves, 29 de enero de 2026 · 16:50

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un nuevo choque armado sacudió al municipio de Escuinapa entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y un grupo de civiles armados sobre la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del poblado de Tecualilla. 

En este enfrentamiento resultaron heridos dos agentes de la corporación, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Ambos elementos pertenecen a los servicios de protección, corporación destinada a brindar seguridad a funcionarios. 

Al reporte acudieron policías municipales resultando atacado el vehículo desde donde apoyaba Rosario Camacho García, director de esta corporación y quien hace apenas 15 días había tomado posesión del cargo. 

En un primer momento se habló de que Camacho García había resultado herido, sin embargo únicamente se trató de daños a su vehículo. 

De los últimos enfrentamientos se lograron aseguramientos de vehículos “monstruo”, los cuales cuentan con modificaciones y blindaje artesanal. 

