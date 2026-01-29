Reportan otro multihomicidio en Apaseo El Alto a pesar del despliegue de fuerzas federales

APASEO EL ALTO, Gto. (apro).- A pesar del despliegue de fuerzas federales y estatales en la región Laja-Bajío, tras la masacre en Loma de Flores, en Apaseo el Alto se registró otro multihomicidio: tres hombres asesinados al interior de un restaurante. Además, el colectivo de búsqueda "Luz y Justicia" localizó una fosa clandestina en los límites de Juventino Rosas y Celaya, de donde han exhumado los restos de al menos tres personas.

Después de las 4 de la tarde del miércoles, comerciantes vecinos al restaurante Xochipilli reportaron a autoridades los disparos que se escucharon sobre la avenida Miguel Alemán de Apaseo el Alto.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales. Hasta el momento no se ha precisado si las víctimas trabajaban en el restaurante o eran clientes.

Según testigos los primeros reportes señalan que hombres armados llegaron hasta la puerta del negocio y sin mediar palabra comenzaron a disparar a las víctimas.

Los agresores huyeron del lugar, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas por este hecho.

El ataque se perpetró aunque desde el lunes pasado se han desplegado operativos en toda la región para dar con los presuntos responsables de la tragedia del domingo en un campo de futbol. La zona Laja-Bajío está considerado como un territorio controlado por el Cártel Santa Rosa de Lima, y abarca municipios como el propio Apaseo el Alto, Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Apaseo el Grande, entre otros.

En la comunidad La Tinaja que pertenece al municipio de Celaya, en los límites con Juventino Rosas, el colectivo de búsqueda "Luz y Justicia" localizó restos humanos que corresponden a tres personas, además de elementos óseos.

A través de su página en Facebook, el colectivo de búsqueda dio a conocer el hallazgo de la fosa y mostraron fotografías de ropas encontradas en el lugar por si hay familiares que puedan identificar a las víctimas.

De acuerdo con el parte de seguridad de la Fiscalía, los restos humanos son de tres personas que no han sido identificadas.