Sancionan al alcalde y al secretario de Victoria, Tamaulipas, por violencia política de género

CIUDAD VICTORIA, Tamps (apro).- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) resolvió sancionar al alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, y a su secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, al acreditar la comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en perjuicio de la regidora morenista Josefa Edith Mata Gracia.

Los funcionarios serán inscritos durante un año en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como en el registro estatal correspondiente.

La resolución fue aprobada por unanimidad de votos dentro del Procedimiento Sancionador Especial PSE-25/2025, mediante el cual la autoridad electoral determinó la responsabilidad de ambos funcionarios municipales.

Asimismo, el IETAM estableció como medidas de reparación del daño la emisión de una disculpa pública, así como el cumplimiento de acciones orientadas a la no repetición de la conducta, entre ellas la lectura de bibliografía especializada que será determinada por el propio Instituto. Los sancionados deberán informar al IETAM sobre el cumplimiento de estas medidas.

En el ámbito económico, la resolución establece una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para cada uno, equivalente a 11 mil 314 pesos, la cual deberá ser cubierta en un plazo máximo de 15 días.

En caso de incumplimiento, se prevé la aplicación de medidas de apremio o el cobro a través de las autoridades hacendarias.

La sesión del Consejo General fue encabezada por el consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre. La resolución puede ser impugnada ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

El origen de la denuncia

De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos se remontan a una sesión de Cabildo del 27 de octubre de 2025, en la que, tras un posicionamiento de la regidora Josefa Edith Mata Gracia, se habrían detonado ataques y descalificaciones en su contra, así como hacia su hija, a través de redes sociales y perfiles vinculados al gobierno municipal, lo que fue considerado por la autoridad electoral como una forma de violencia simbólica y digital basada en género.

La denuncia presentada por la regidora señaló que, derivado de dicha sesión de cabildo, se ordenaron y difundieron ataques dirigidos a ella y a su hija a través de perfiles y redes sociales relacionados con el gobierno municipal, lo cual afectó su ejercicio político y derechos de género.

EI ETAM concluyó que estas acciones tuvieron como objetivo menoscabar la imagen, credibilidad y el ejercicio del cargo público de la regidora, configurando así la infracción prevista en la legislación electoral en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres.

Como parte de la sanción, además de la inscripción en los registros correspondientes, los funcionarios quedarán impedidos, durante el periodo establecido, para ser postulados a cargos de elección popular, conforme a la normatividad vigente.

La resolución sienta un precedente en Tamaulipas en el combate a la violencia política de género y refuerza la obligación de las autoridades y servidores públicos de garantizar condiciones libres de violencia para la participación política de las mujeres

Otro caso

La reciente sanción impuesta por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) al alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, y al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva se suma a otros casos registrados en la entidad que han encendido las alertas sobre este tipo de conductas en el ámbito público.

Otro antecedente relevante es el caso del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, quien fue señalado por ejercer violencia política de género contra una diputada local, Katalyna Mendez Cepeda, a quien se refirió de manera despectiva llamándola “niña”, expresión considerada por la autoridad electoral como un acto que minimiza, descalifica y refuerza estereotipos de género en detrimento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

El IETAM sancionó en octubre del 2025 al dirigente estatal del PVEM con multa económica equivalente a 50 unidades de medida (UMA), inhabilitación temporal y fue inscrito en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, lo que implica que no puede ocupar ni desempeñar cargos públicos por un periodo de ocho meses.