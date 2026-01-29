"Si hay pruebas, que se presenten": Carlos Torres ante investigación de la FGR en su contra

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y exfuncionario, ahora bajo investigación de la FGR. Foto: Captura de video

ENSENADA, B. C. (apro) .- A una semana de ser exhibido el contenido de la carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Torres Torres, el expanista y empresario publicó el miércoles 28 de enero un video en el que insistió en su inocencia y que “no es el criminal que se ha construido en redes”, además de criticar el anonimato detrás del supuesto ataque.

El exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como excoordinador de Proyectos Estratégicos en su administración y en la del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, lo hizo mediante su perfil público, donde optó por mirar de frente a la cámara para dar su versión en el clip de un minuto con 41 segundos.

“No soy el criminal que algunos han construido en redes. Soy Carlos Torres, una persona común. En los últimos días se han dicho muchas cosas sobre mí. Algunas son señalamientos graves, otras son suposiciones y otras más son rumores que se repiten sin que nadie dé la cara”, según inicia en su mensaje.

Torres Torres, hermano de Luis Alfonso, señalado como líder de una presunta red en beneficio del Cártel de Sinaloa (CDS) en la entidad, prosiguió con que “no vengo a pelear con el internet” ni “a ganar un debate”.

“Ni a desmentir punto por punto porque eso solo alimenta el morbo. Vengo a hacer lo único que me corresponde: dar la cara. Quiero ser muy claro, si hay una investigación, que se investigue; si hay pruebas, que se presenten. Así es como funciona la justicia”, agregó.

Remarcó que “no está por encima de la ley” ni que se esconderá, y que colaborará con lo que le pidan las autoridades, en un marco de “respeto y con calma”.

En su mensaje de marcado tono personal, apeló a la empatía del espectador del video.

“También quiero decirles algo: ojalá que esto nunca te pase a ti. Ojalá que nunca despiertes y descubras que ya fuiste juzgado por millones de personas sin haber sido escuchado todavía. Sobre todo, si es a partir de una acusación sin nombre y sin rostro. No se lo deseo a nadie. Estar en medio del ruido sin poder explicar nada aún. Es algo que, en verdad, desestabiliza a cualquiera”, expresó.

Sobre el anonimato de la denuncia, Carlos Torres dejó entrever que podrían ser por acercarse los tiempos electorales correspondientes al 2027.

“¿Por qué la denuncia fue anónima? No lo sé. ¿Será porque vienen tiempos electorales? A quienes me conocen, gracias por no dejarse arrastrar por el escándalo. A quienes no, no les pido fe, sólo les pido tiempo. Tiempo para que se aclaren las cosas y para que la verdad tenga espacio. Yo sé que todo lo que se dice es falso. La verdad no necesita gritos, necesita pruebas y va a llegar”, según concluyó.

De acuerdo con el contenido de la carpeta de investigación, revelada por la Unidad de Investigación N+Focus, Torres presuntamente pertenecería a una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California, además de que supuestamente habría aceptado sobornos de 150 mil dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Mexicali, en el primer periodo como alcaldesa de Norma Bustamante.

Esto, para presuntamente permitir que el cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), pudiera operar en la entidad.