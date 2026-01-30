Agentes de la GN aseguran tráiler con presunto huachicol; comando los secuestra y asesina a teniente

Patrulla de la Guardia Nacional en la que viajaban los dos agentes "levantados" por un grupo armado en Huichapan, Hidalgo. Foto: Redes sociales

HIDALGO (apro) .- Un comando armado privó de la libertad a dos elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Huichapan, Hidalgo, minutos después de que los agentes aseguraran un tráiler tipo pipa que presuntamente trasladaba hidrocarburo robado.

El cuerpo sin vida de uno de los integrantes de la institución de seguridad pública fue localizado horas después, tras un operativo de rescate y búsqueda.

La noche del jueves 29 de enero, los agentes Erik Antuan Portilla Morán y Gustavo Ramírez Roque fueron interceptados en la localidad de El Carmen por al menos 25 sujetos armados que viajaban en camionetas y vehículos particulares. Los elementos fueron bajados de sus unidades oficiales, Dodge Charger patrullas que manejaban.

Antes, los miembros de la Guardia Nacional habían ubicado un tráiler presuntamente abastecido con huachicol. Los hombres armados sometieron a los agentes y los privaron de su libertad.

Tras los hechos, corporaciones estatales y federales implementaron un operativo de rescate mediante el cual ubicaron, primeramente, con vida al agente Portilla Morán, quien no presentaba heridas, pero sufría una crisis nerviosa por la que requirió atención médica en el lugar.

Horas después hallaron el cuerpo sin vida del teniente Ramírez Roque, en un territorio cercano a Querétaro. Un operativo se mantiene en los límites entre ambas entidades y los municipios aledaños a Huichapan en busca de los agresores.

Huichapan es parte de un corredor del huachicol en la región del Valle del Mezquital; en 13 municipios formados por distintos valles y llanuras, entre ejidos, tierra árida y otrora cultivos se focaliza el hurto de gasolinas mediante perforaciones a las válvulas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde 2018 y hasta septiembre de 2025, los huachicoleros que operan en el Valle del Mezquital han realizado 14 mil 318 perforaciones a los ductos para robar combustibles, más de la mitad de las registradas en todo el territorio estatal: 27 mil 345.