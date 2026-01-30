Denuncian incursión de "Cártel del Despojo" y policías en Playa Salchi para despojar a defensor

Denuncian entrada de policías estatales a Playa Salchi, Oaxaca, para despojar a un habitante de 87 años. Foto: Facebook: Educa Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro).- Con la complicidad del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz, el “Cártel del Despojo” apoyado por la Policía Estatal incursionaron en la Playa Salchi perteneciente a Cuatunalco Pochutla para “consumar el despojo de tierras del defensor del territorio Miguel Sánchez Hernández”.

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de enero, cuando el “Cártel del Despojo” y elementos de la Policía Estatal incursionaron con maquinaria pesada a tierras del defensor Miguel Sánchez Hernández, de 87 años, en la Playa Salchi, donde procedieron a demoler las viviendas de las personas que acompañan el proceso de justicia por defensa de la tierra.

Los hechos del 29 de enero se inscriben en un conflicto de larga data que ha colocado a Playa Salchi y otras playas de la costa como epicentro de la ofensiva de despojo territorial y mercantilización del litoral oaxaqueño.

Desde el 2025, defensores de derechos agrarios han denunciado el intento de apropiación de al menos 26 hectáreas de playa y tierra cultivable que pertenecen tradicionalmente a la comunidad de Salchi y que, aseguran, han sido sistemáticamente atacadas por redes de poder político, empresarial y económico.

El “Cártel del Despojo” es “una red integrada por operadores políticos locales y estatales que buscan expulsar a las comunidades de sus tierras para favorecer proyectos hoteleros, turísticos e inmobiliarios con respaldo institucional y empresarial, mismo que opera impunemente gracias a la protección del secretario del Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López”.

En un comunicado, comunidades y organizaciones sociales denunciaron que el “Cártel del Despojo” está integrado por “grupos políticos delincuenciales encabezados por Juan Hugo de la Rosa (diputado Federal); Orlando Acevedo (político priista); Alejandro Avilés (legislador Federal), David Ortega del Valle (Director de Gestión Ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable del gobierno de Salomón Jara Cruz ), y el facturero Sergio Castro, quienes operan impunemente gracias a la protección de Jesús Romero López, secretario de Gobierno”.

Hicieron hincapié que “esta política de agresión y de oídos sordos del gobierno de la PRImavera Oaxaqueña y la obsoleta representación del gobierno Federal que lidera José Carlos de la Fuente han dejado claro la complicidad con el Cártel del Despojo al dejarlos que actúen con el respaldo de este gobierno de Salomón Jara Cruz”.

Mencionaron que “estos hechos se dan días después de que hemos denunciado públicamente la presencia de grupos armados y de drones sobrevolando las tierras de Miguel Sánchez.

Consideran que “esta guerra frontal contra los pueblos de Oaxaca deja en evidencia la tiranía con la que se pretende seguir gobernando Oaxaca, Salomón Jara y no cabe la menor duda que la envestidura de gobernabilidad les quedo demasiado grande a los operadores del estado y que la represión, omisión, complicidad con los delincuentes y persecución será la política de respuesta al irrefutable rechazo que existe de la sociedad oaxaqueña a este gobierno de Morena”.

Luego de responsabilizar directamente al secretario de Gobierno, Jesús Romero López y a José Carlos Fuentes Ordaz, así como a “su cartel operador liderados por Juan Hugo de la Rosa, Orlando Acevedo, Alejandro Avilés, David Ortega del Valle y Sergio Castro, de cualquier agresión directa e indirecta que podamos sufrir los pueblos en resistencia en Playa Salchi”, hicieron un llamado a la solidaridad de los sectores en lucha del pueblo de Oaxaca.

Finalmente, las organizaciones y comunidades también señalaron que el despojo de tierras también está ocurriendo en Playa El Coyote en Santa María Huatulco.