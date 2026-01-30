Emiliano Zapata, Morelos, suma tres feminicidios en menos de un mes pese a alerta de género

MORELOS (apro) .- Emiliano Zapata vuelve a ser escenario de la violencia feminicida. En el municipio gobernado por Santos Tavares García, fue hallada una mujer asesinada con signos de violencia. Es el tercer feminicidio en esta demarcación y el octavo en Morelos en enero, una estadística que crece mientras la autoridad asegura que ha disminuido este delito.

El municipio de Emiliano Zapata, ubicado a 17.9 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado, y que forma parte de la zona metropolitana, cuenta con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde agosto de 2015, emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), debido a la persistencia de indicadores de violencia feminicida.

La Conavim es el organismo federal encargado de coordinar las acciones institucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, así como de emitir y dar seguimiento a las alertas de género en entidades y municipios donde se identifican patrones graves de este delito.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del jueves 29 de enero, en la colonia Tres de Mayo, luego de que vecinos de la calle Aguascalientes reportaran al número de emergencias 911 la presencia de una mujer inconsciente en la vía pública, alrededor de las 05:30 horas.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio, donde localizaron a una mujer de aproximadamente 30 años, tendida sobre el pavimento. Tras la valoración médica, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La víctima presentaba lesiones visibles compatibles con un hecho violento, por lo que se activaron de inmediato los protocolos.

De acuerdo con información corroborada por esta periodista, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio inició la carpeta de investigación correspondiente bajo el Protocolo Especial de Investigación: Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE).

Tras la confirmación del deceso, el área fue acordonada conforme a los protocolos de preservación de la escena. Personal pericial y agentes de Investigación Criminal realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada y no se reportan personas detenidas. Las autoridades informaron que la carpeta de investigación continúa abierta para el esclarecimiento de los hechos.

Antecedentes recientes

Proceso documentó al menos dos casos más de feminicidio ocurridos en el municipio de Emiliano Zapata durante el mes de enero:

Jueves 22 | El Capiri

Una mujer fue localizada sin vida en un predio abandonado de la colonia El Capiri, a un costado de la calle Privada Neblina. Presentaba impactos de arma de fuego y signos de violencia. La zona fue acordonada y la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo.

Sábado 10 | Tres de Mayo

Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Tres de Mayo. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y, al arribar, paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Otros cinco casos se registraron en los municipios de Jonacatepec, Yautepec, Cuautla, Cuernavaca y Xochitepec en lo que va de enero de 2026; en tanto, Emiliano Zapata es el único municipio que, en menos de un mes, ha acumulado tres feminicidios, lo que ha generado inquietud entre la población de la demarcación.