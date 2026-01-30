EU instala nuevo “muro flotante” de boyas en el Río Bravo frente a Matamoros

Estados Unidos instala nuevo “muro flotante” de boyas en el Río Bravo frente a Matamoros. Foto: Especial

MATAMOROS, Tamps. (apro).– El gobierno de Estados Unidos reactivó y amplió la instalación de un sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, en el tramo que colinda entre Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, como parte de una estrategia para disuadir el cruce irregular de migrantes y el tráfico ilegal en la frontera sur.

La colocación de estas barreras flotantes se registró a finales del año pasado y se reactivaron al inicio de 2026. Las nuevas boyas, de color naranja, forman una línea continua anclada al fondo del río, lo que ha sido descrito como un “muro flotante” difícil de cruzar.

El inicio formal de esta nueva etapa del proyecto fue confirmado esta semana por autoridades federales estadounidenses en el condado de Cameron, Texas, tras la visita oficial de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la ciudad de Brownsville.

De acuerdo con autoridades estadunidenses, el sistema consiste en boyas de seguridad colocadas de manera continua sobre el cauce del Río Bravo, diseñadas para crear una barrera física que dificulte el cruce de personas y el paso de embarcaciones utilizadas para el tráfico de personas y mercancías ilícitas.

La zona entre Matamoros y Brownsville es considerada una de las de mayor flujo migratorio en la región.

La actual estrategia forma parte de un plan amplio impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que contempla la colocación de más de 800 kilómetros de barreras flotantes a lo largo del Río Bravo, con el objetivo de reforzar el control fronterizo y frenar la migración irregular.

Estas acciones han generado tensiones diplomáticas y fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas, quienes advierten sobre los riesgos para la vida de los migrantes y el posible impacto ecológico en el cauce del río.

Pese a ello, autoridades estadounidenses han reiterado que se están utilizando “todas las herramientas disponibles” para reforzar la seguridad en una de las fronteras más vigiladas y transitadas del mundo.