Minera canadiense cancela “ciertas” actividades en Concordia tras secuestro de 10 trabajadores

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Vizsla Silver Group se pronunció sobre los hechos ocurridos en el proyecto Pánuco, enclavado en lo alto de la sierra de Concordia, donde fueron privados de su libertad 10 trabajadores de dicha empresa con sede en Canadá.

En un comunicado fechado el 28 de enero, el corporativo informó que “el incidente actualmente se encuentra bajo investigación, y la información se mantiene limitada”.

El 23 de enero 10 trabajadores fueron privados de su libertad por un grupo armado que ingresó al complejo “La Clementina”, en la Sierra de Concordia. El hecho no fue reportado sino hasta el día anterior, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante un comunicado en donde explicaron que se abrió carpeta de investigación por “desaparición cometida por particulares”.

Comunicado de Vizsla Silver Group por el secuestro de 10 de sus trabajadores en Concordia, Sinaloa. Foto: Especial.

Sin embargo, poco se ha informado tanto de autoridades como de la empresa.

De los trabajadores secuestrados existen versiones de que siete serían originarios de Sonora, sin embargo, no hay protestas ni denuncias por parte de familiares. De forma extraoficial se ha reportado que la empresa canadiense se los habría solicitado, pero esto no ha sido confirmado.