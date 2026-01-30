Reportan balacera en incursiÃ³n de autodefensas para recuperar poblados en manos del crimen

PolicÃ­as de la UniÃ³n de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e integrantes del Consejo IndÃ­gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- PolicÃ­as de la UniÃ³n de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e integrantes del Consejo IndÃ­gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) incursionaron en comunidades de la Costa Chica donde familias han sido desplazadas por la violencia.

En la primera acciÃ³n de esta alianza de organizaciones para recuperar pueblos en control del crimen organizado se desatÃ³ una balacera en un camino de terracerÃ­a en el municipio de Tecoanapa. No se reportaron lesionados.

Por la maÃ±ana, en Ayutla de los Libres, el promotor de la OPOEG, Lino Ponce GonzÃ¡lez; del Cipog-EZ, JesÃºs PlÃ¡cido Galindo, y un representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), demandaron justicia para los 13 policÃ­as del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG asesinados en noviembre pasado.

Pidieron justicia para el fundador de las autodefensas de la UPOEG, Bruno PlÃ¡cido Valerio, privado de la vida en 2023 en Chilpancingo, y la desarticulaciÃ³n de un grupo paramilitares que opera en la zona.

Una caravana con 500 polÃ­cias ciudadanos salieron con direcciÃ³n a las comunidades La Estrella, Perseverancia, Chautipa y Rancho Viejo del municipio de Tecoanapa.

AsÃ­ como Michapan, Tlayolapa, Terrero, El Tabacal y Tierra Colorada, del municipio de Juan R. Escudero.

Fue en la carretera que va de Xalpatlahuac a La Estrella que se desatÃ³ una balacera. Los policÃ­as comunitarios continuaron su camino hacia El Terrero.

En la vÃ­a de terracerÃ­a hay rastros de vehÃ­culos quemados de anteriores enfrentamientos armados.

Su intenciÃ³n, dijeron, es tomar el control de la seguridad de al menos 10 pueblos de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero con presencia del crimen organizado y donde al menos 200 personas han sido desplazadas.

El 22 de enero Ãºltimo en Chilpancingo, los lÃ­deres de la UPOEG y del Cipog-EZ aseguraron que la estrategia de las autodefensas es para tratar de replegar al crimen organizado en municipios de la regiÃ³n Centro, Costa Chica y MontaÃ±a.

La movilizaciÃ³n, justificaron, es ante â€œla inacciÃ³n" de los tres Ã³rdenes de gobierno ante la violencia.

Y advirtieron que sus protestas podrÃ­an escalar a los juegos del Mundial de futbol.