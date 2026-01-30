Sheinbaum da espaldarazo a Marina del Pilar Ávila y evade hablar de Carlos Torres

La presidenta Claudia Sheinbaum con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro

ENSENADA, BC (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que debe brindar la información en cuanto a la investigación contra Carlos Torres Torres, además de manifestar su respaldo hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria lo declaró este viernes 30 de enero durante su conferencia matinal realizada en el municipio de Tijuana, Baja California, donde fue cuestionada por la prensa sobre los señalamientos hacia el exesposo de Ávila Olmeda, quien recientemente publicó un video en el que dice ser inocante ante las distintas acusaciones.

“Es parte de la investigación de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República tiene que dar la información, es decir, ellos tienen la investigación y, en todo caso, ellos tienen que informar”, dijo.

Se le insistió en que el gobierno federal en su momento dio información cuando se trató del exsenador y exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en temas relacionados con el “huachicol”, pero Sheinbaum Pardo mantuvo su postura.

“Es un asunto de la Fiscalía General de la República. Yo he dicho varias veces que el tema del ‘huchicol’ lo lleva la Fiscalía General de la República y ellos tienen que informar quiénes están bajo investigación y en el momento en que realicen el resultado de las investigaciones, pues darán toda la información, pero es un asunto en este momento de la FGR”, sostuvo.

La presidenta dio la misma respuesta cuando se le preguntó si el hecho de que se “ventilara” la información sobre el caso.

Antes, la mandataria manifestó su apoyo a la gobernadora.

“La gobernadora Marina del Pilar tiene nuestro apoyo y hay que ver los resultados de su gobierno, en muchos temas, y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación, y otros resultados que ella ha dado en el Estado”, afirmó, además de agregar que “va a cerrar muy bien su gobierno”.

“Hoy Baja California está mejor y va a estar mejor este año”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo.