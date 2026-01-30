Sheinbaum inaugura viaducto elevado en Tijuana; vecinos denuncian daño a sus casas

El viaducto elevado de Tijuana cuenta con puentes, rampas de acceso y un túnel. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

ENSENADA, BC (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un tramo del viaducto elevado en el municipio de Tijuana, Baja California, en el marco de denuncias de vecinos de la obra por daños en sus viviendas y el incumplimiento de la Secretaría de Defensa por muros de contención prometidos.

El acto protocolario formó parte de la gira de dos días por la entidad de la mandataria federal.

Noticias Relacionadas Colapsa grúa en la construcción del viaducto elevado en Tijuana (Video)

La víspera, vecinos de la Colonia Libertad se quejaron de las afectaciones que ha traído esta construcción.

El viaducto elevado fue anunciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, en ese entonces, se preveía que estuviera terminado en el 2023; la obra general recorrerá alrededor de 11 kilómetros y busca conectar el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez con Playas de Tijuana.

La inversión total, conforme ha difundido el gobierno federal, es de 14 mil millones de pesos.

La inauguración a la que asistió Sheinbaum Pardo es un trayecto de 7 kilómetros con puentes, rampas de acceso y un túnel.

El jueves 29, vecinos compartieron a la prensa sus testimonios desde que comenzó la obra y refirieron afectaciones como grietas en la cancha y un aula en una escuela primaria, así como en casas.

Enfatizaron que la Sedena les prometió un muro de contención para resguardar las viviendas y, en segundo lugar, regularización de documentos de propiedad.

“Las personas que nos quedamos aquí nos quitaron cierta parte de terreno y ya no están completos. Se supone que iba a ir la regularización de documentos y, hasta ahorita, no hemos sabido nada”, explicó una vecina identificada como María de Jesús Orozco.

La prensa local también ha documentado accidentes como la caída de vigas, maquinaria, explosiones por la perforación para una tubería subterránea, además de personal herido por no contar con el material adecuado e incluso falta de sueldos, aguinaldos y hasta despidos injustificados.

Durante la conferencia matinal realizada en esta ciudad fronteriza, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las quejas de vecinos.

“Se atiende a la población. En un rato vamos a estar ahí… siempre se atiende a la ciudadanía y se hacen las revisiones técnicas y se atiende a los vecinos”, aseguró.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con funcionarios de los demás órdenes de gobierno, acompañó a la presidenta.

En su discurso, Ávila Olmeda detalló la obra y aseguró que “es prueba de que los gobiernos de la cuarta transformación no administramos problemas, los resolvemos de raíz”.

“Aquí no hubo parches ni soluciones temporales como en el pasado. Hubo visión de largo plazo, ingeniería de muy alto nivel y sentido social. Quiero reconocer enormemente, y con profundo aprecio, a la Secretaría de la Defensa Nacional. No prometemos lo imposible, lo construimos con honestidad, con coordinación y con la entrega incansable de las y los ingenieros militares”, expresó la mandataria estatal durante la ceremonia.