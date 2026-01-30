“Un error, procesar a una mujer por violencia vicaria", dice Citlalli Hernández

SALTILLO, Coah. (apro).- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, consideró que Stella “N" fue vinculada injustamente por el delito de violencia vicaria, según la denuncia de su exesposo, por una definición errónea de lo que ese tipo de violencia representa.

Al asegurar que están en comunicación con la doctora, quien incluso fue sometida a arresto domiciliario hasta la audiencia de vinculación, dijo que se buscará el diálogo con la Fiscalía General de Coahuila que integró la averiguación y con el Tribunal de Justicia “para que se corrija esa injusticia".

“Para que no vuelva a pasar en este país que se utilice de manera equivocada y que se violen los principios constitucionales, vamos a buscar a todos los congresos locales para homologar este tipo penal. Queda claro que esta violencia sólo se ejerce contra las mujeres y que ninguna autoridad tendría que utilizarla para favorecer a algún hombre", señaló

Stella se presentó la semana anterior ante el juez de control, Reynold Elguézabal, quien le notificó de los delitos que se le imputaban en torno a maltrato contra sus hijos menores y violencia vicaria. La denuncia la interpuso su exesposo Jhonny Emanuel Robles Martínez, también médico de profesión e integrante y fundador del colectivo Padres por la Verdad, y quien días antes de las audiencias se reunió con el presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup.

El juez determinó que la mujer tendría como medida cautelar permanecer en arresto domiciliario para evitar que huyera, debido a que su domicilio es del estado de Colima, de donde es originaria y debió regresar para trabajar luego que el padre de sus hijos se negara a cubrir los gastos alimenticios y de salud de los menores.

Stella regresó al juzgado el pasado lunes y en la audiencia fue vinculada a proceso y se le modificó la medida cautelar para acudir a firmar a un juzgado de Colina durante el tiempo que tarda el proceso, el lugar de tener vigilancia permanente.

La medida generó fuertes cuestionamientos por parte de colectivos feministas, que evidenciaron que el marco legal de Coahuila violentaba lo que dio origen a la violencia vicaria como delito cometido en contra de las mujeres.

La secretaria de las Mujeres explicó que el marco legal que regula el delito de violencia vicaria no es un acto de discriminación contra los hombres, porque existen otros tipos penales con los cuales pueden protegerse y tampoco deja en indefensión a los hijos e hijas.

“Estos deberes reforzados de los que se habla son para proteger a quienes históricamente han sido vulnerados, es decir, la protección de las infancias existe también como una obligación de todas las autoridades”, señaló a través de un video.

La funcionaria federal dijo que la violencia vicaria está definida en la fracción sexta del artículo sexto de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y precisa que la comete quien busque causar daño a las mujeres a través de las hijas, hijos o familiares y personas allegadas.

Afirmó que el artículo 9 obliga a los estados a homologar sus códigos penales en base a esa definición, la cual se fortaleció cuando asumió la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, quien además de crear la dependencia también hizo una serie de reformas en el 2024.

“Una muy importante que establece los deberes reforzados del Estado mexicano para la protección de las mujeres. ¿Esto qué significa? Que todas las autoridades tienen que hacer lo que está en sus manos para su protección. Este principio constitucional es un principio que obliga a todas las autoridades a actuar en consecuencia”, sostuvo

Recordó que también se reformó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde se hace referencia a esa definición de violencia vicaria y que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a actuar para proteger a las mujeres contra ese tipo de violencia.

Dicho marco legal provocó una acción de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ese tipo de violencia se ejerce contra las mujeres, ya que en 90 por ciento de los casos son de hombres hacia ellas.

Analizan una reforma en Coahuila

Por su parte, la presidenta de la junta de gobierno en el Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, afirmó que revisarán los criterios emitidos por la SCJN para establecer ajustes a la legislación local.

La legisladora señaló que el Código Penal permite que cualquier persona pueda ser procesada por dicho delito, sin que haya diferencia de género.

Cabe destacar que, en el 2023, la legisladora presentó una propuesta junto con el entonces legislador, Eduardo Olmos Castro, quien hoy es secretario del Ayuntamiento de Torreón, para que en el marco legal coahuilense se pudiera procesar tanto a hombres como mujeres que ejercieran violencia vicaria, a pesar de que existía otra iniciativa de la morenista Lizbeth Ogazón Nava, que solo consideraba a la mujer como víctima de ese tipo de violencia.