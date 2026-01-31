Asesinan en Colima a tía y prima de Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (arpo).- Dos familiares de una de las figuras más visibles de Morena, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron presuntamente asesinadas. Las mujeres, de acuerdo con la información disponible, se sumaron a la larga lista de víctimas en Colima, estado marcado por la inseguridad y la presencia del crimen organizado.

El hecho violento fue confirmado por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Delgado Carrillo, a través de sus redes sociales, al mismo tiempo que un medio local daba a conocer la noticia.

El hermano del secretario de Educación Pública señaló que sus tías ya habían denunciado sobre las condiciones de inseguridad que enfrentaban en la colonia Placetas.

De acuerdo con su testimonio, las mujeres habían reportado de manera reiterada la situación de riesgo en la que vivían, sin que las autoridades locales tomaran medidas para atender sus denuncias o reforzar la seguridad en la zona.

Como ejemplo de ese entorno adverso, indicó que eran constantemente acosadas por un grupo de drogadictos.

Diversos medios locales informaron que María Eugenia, conocida como “Geña” Delgado, y su hija, Sheila Amezcua Delgado, fueron asesinadas durante la madrugada de este sábado. Según estos reportes, mientras ambas descansaban en su domicilio, un grupo armado irrumpió en el lugar y perpetró el ataque.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima confirmó que agentes abatieron a tres presuntos delincuentes que se presume participaron en doble homicidio en la colonia Placetas Estadio en el municipio de Colima.

El homicidio de dos mujeres se registró alrededor de las 4:30 a.m. en la referida colonia de la capital colimense; tras el reporte de los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima se hicieron presentes en el lugar para el levantamiento de la escena del crimen

Como todo asesinato de mujeres, los hechos son investigados bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.