Balean a presidente municipal de Temoac, Morelos; lo reportan fuera de pelirgo

MORELOS (apro).- El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue blanco de un ataque armado mientras se desplazaba por la región oriente del estado de Morelos. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal ni municipal había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

El municipio de Temoac se localiza en el oriente de la entidad, a aproximadamente 85 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado, zona donde se registró el incidente que movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, la agresión se registró sobre la carretera México–Oaxaca, a la altura del punto conocido como El Faro de Jantetelco, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego contra el vehículo en el que se trasladaba el edil.

Tras los hechos, personal de emergencia acudió al lugar y el alcalde fue valorado por una unidad médica del municipio de Jantetelco, en tanto se definía su traslado a un hospital. Se reportó que presentaba una herida por impacto de arma de fuego a la altura del abdomen; sin embargo, información corroborada por esta periodista indica que la lesión no comprometió órganos vitales ni representó un riesgo para su vida.

Lavín Romero llegó a la presidencia municipal de Temoac abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas, en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo de seguridad en el tramo carretero con el objetivo de ubicar a los responsables y avanzar en las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información corroborada por esta periodista, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició las investigaciones correspondientes y, dentro de las líneas de indagatoria que se analizan, se contempla también la hipótesis de un posible autoatentado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque ni sobre avances oficiales adicionales del caso.

Es importante, mencionar que , se tiene como antecedente que Andrea Angelina N., ex tesorera del municipio y suegra del actual alcalde, fue detenida por segunda ocasión a finales de septiembre del año pasado junto con otras diez personas, señaladas como integrantes de una célula delictiva identificada como Los Aparicio y/o Los Huazulco, que presuntamente operaba en esta zona de Morelos. De acuerdo con información oficial difundida en su momento, la ex funcionaria se encuentra actualmente detenida y enfrenta un proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada.

En distintas ocasiones, el propio alcalde ha declarado públicamente que no ha contado con respaldo del actual gobierno estatal. Al respecto, fuentes consultadas señalaron que dicha situación no obedece a una negativa institucional de apoyo, sino a una relación de distancia política, sin que exista hasta ahora un posicionamiento oficial que acredite responsabilidades por parte de la administración estatal.

Por otro lado, días antes de este hecho se registró una protesta de padres de familia en la comunidad de Huazulco, derivada del incumplimiento de acuerdos relacionados con la mejora de las condiciones educativas de una escuela primaria. En ese contexto, la gobernadora Margarita González Saravia, vía telefónica, se refirió públicamente a la movilización y señaló que las demandas serían atendidas y escuchadas, aunque precisó que no mediante mecanismos que consideró inadecuados.