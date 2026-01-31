Enero suma tres feminicidios en Durango; sólo hay una persona detenida

DURANGO (apro).- Durango ha registrado tres feminicidios durante enero, de los cuales únicamente en uno se ha logrado la detención del presunto responsable, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

El caso más reciente se reportó la tarde del viernes 30 de enero, alrededor de las 16:00 horas, cuando fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un tambo de plástico, en un terreno baldío ubicado entre las cerradas Santa Lorena y Santa Patricia del fraccionamiento Miravalle, en Gómez Palacio.

El hallazgo fue realizado por una pepenadora identificada como Ericka, que buscaba ropa en la zona y notó un tambo cubierto con un colchón y bloques. Al retirar los objetos, descubrió el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y, hasta el momento, la víctima permanece en calidad de no identificada.

El primero, en Tamazula

El primer feminicidio del año ocurrió el 1 de enero en el municipio de Tamazula. Según la carpeta de investigación, alrededor de las 15:00 horas, Esther se encontraba en su domicilio en la comunidad El Durazno cuando José Pedro Isidro “N”, su pareja sentimental, ingresó al lugar y la agredió con un arma blanca, provocándole múltiples heridas.

La víctima fue trasladada al Hospital Integral de El Durazno y posteriormente se solicitó apoyo aéreo para su traslado al Hospital de Tamazula, ubicado a poco más de 300 kilómetros; sin embargo, a las 18:49 horas el personal médico confirmó su fallecimiento.

Tras las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el presunto agresor, misma que fue cumplimentada en el municipio de Tamazula. Posteriormente, un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social No. 1, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El otro en Ocampo

El segundo caso de enero se registró tres días después, cuando una mujer identificada como Marisol, de 33 años de edad, fue localizada sin vida en una zona despoblada a un costado de la carretera que conecta Villa Ocampo con la comunidad de San Gabriel. El cuerpo presentaba múltiples golpes en la cabeza y el rostro, así como heridas penetrantes en el abdomen.

Cerca del lugar fue encontrada una camioneta Jeep Grand Cherokee, propiedad de la víctima.

De acuerdo con las autoridades, Marisol fue vista por última vez cuando acudió a un baile en Villa Ocampo en compañía de su expareja sentimental, Luis Manuel “N”, con quien había decidido terminar la relación. Testigos señalaron que ambos se retiraron juntos en la camioneta de la víctima y desde entonces se perdió contacto con ella.

La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para localizar al presunto responsable, a quien se describe como un hombre de 36 años de edad. Cualquier información que ayude a su localización puede ser reportada al número (618) 137-36-00 o al 911.

Cabe recordar que desde noviembre de 2018, Durango cuenta con una Alerta de Violencia de Género. En dos administraciones estatales, la encabezada por el panista, José Rosas Aispuro y la actual del priista, Esteban Villegas, feministas han denunciado reiteradamente la falta de interés institucional para atender la violencia contra las mujeres en la entidad.