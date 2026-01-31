Falleció el senador Gustavo Sánchez Vázquez, expresidente municipal de Mexicali

ENSENADA, BC. (apro).- El senador Gustavo Sánchez Vázquez, expresidente municipal de Mexicali y con una trayectoria que se remonta hasta inicios de la década de 1990, falleció este sábado 31 de enero, confirmaron familiares e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta del Comité Directivo Estatal, publicó una esquela en honor del político blanquiazul.

“El Partido Acción Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del senador Gustavo Sánchez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, a quienes acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de dolor. Reconocemos su trayectoria, su compromiso con los principios de Acción Nacional y su vocación de servicio al país. Descanse en paz”, expresó en su mensaje.

Al parecer el fallecimiento se debió a un paro respiratorio, según personas allegadas.

De acuerdo a los datos, Gustavo Sánchez Vázquez era integrante de las comisiones de Estudios Legislativos; Hacienda y Crédito Público; Relaciones Exteriores, América del Norte; Asuntos de la Frontera Norte: y Administración.

Su trayectoria política fue la siguiente:

Presidente Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali (2016-2019); diputado local en la XXI Legislatura de Baja California y presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali (2013-2016); síndico municipal en el XV Ayuntamiento de Mexicali (1995-1997); y procurador Fiscal de Baja California, dentro de la Secretaría de Finanzas (1989-1994).

Contaba con estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, generación (1980-1984); su suplente es José Máximo García López.