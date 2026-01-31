Regidora y senadora del PVEM escalan hostigamiento contra periodistas en Morelos

Las instalaciones del periódico La Unión de Morelos, donde se presentaron la senadora Juanita Guerra Mena y su hermana, Anita Guerra, regidora del municipio de Cuautla, ambas pertenecientes al PVEM. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- La senadora Juanita Guerra Mena y su hermana, Anita Guerra, regidora del municipio de Cuautla, ambas militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presuntamente han escalado acciones de hostigamiento contra periodistas de Morelos que han documentado el uso de sus escoltas —integradas por elementos de la Guardia Nacional— como mecanismo de intimidación hacia la prensa local.

En el episodio más reciente, acudieron personalmente a un medio de comunicación para reclamar y lanzar amenazas a raíz de una columna en la que se exhibieron presuntos excesos y abusos en agravio del ejercicio periodístico.

El pasado viernes 23 de enero, la regidora Anita Guerra, acompañada de su hermana, la senadora Juanita Guerra, protagonizó un incidente a las afueras del Palacio de Gobierno, donde increparon, acusaron e intimidaron a Silvia Lozano, reportera de “La Unión de Morelos”, y a Guadalupe Flores, reportera de “El Regional del Sur”.

Las servidoras públicas las señalaron de presunto acoso y hostigamiento únicamente por documentar en video el despliegue de casi 15 elementos de la Guardia Nacional que conforman su seguridad personal, tal como fue documentado por la revista Proceso.

Posteriormente, la regidora Anita Guerra publicó en su cuenta de Facebook el video del momento, lo que derivó en una serie de comentarios intimidatorios por parte de personas identificadas como sus simpatizantes.

En dicha publicación se emitieron expresiones de amenaza y hostigamiento dirigidas a las reporteras, con mensajes como “a ver que se atrevan a venir a Cuautla esas dos reporteras”, lo que incrementó el clima de riesgo para las periodistas.

Tres días después, el 26 de enero, el periodista Jesús Castillo publicó la columna titulada “La mala estrategia de Anita Sánchez Guerra” en el periódico “La Unión de Morelos”, tanto en su versión impresa como digital. En el texto analizó la conflictiva relación que la regidora mantiene con la prensa regional del oriente de Morelos, así como los hechos recientes en los que confrontó a dos reporteras en Cuernavaca.

En su columna, Castillo retomó la nota publicada por Proceso bajo el título “Regidora de Cuautla confronta a reporteras que documentaban su dispositivo de seguridad”, e incorporó además la Alerta por prácticas sistemáticas de hostigamiento contra periodistas en Morelos, emitida por la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos.

En dicho pronunciamiento se señaló que ambas servidoras públicas incurrieron en obstrucción del ejercicio periodístico y atentaron contra la libertad de expresión, además de advertir que este comportamiento es reiterado y que en al menos cuatro ocasiones se han registrado agresiones similares contra periodistas en Cuautla.

La publicación de la columna provocó la reacción de las militantes del PVEM, quienes, al día siguiente, el martes 27 de enero, acudieron a las instalaciones del periódico “La Unión de Morelos”, ubicadas sobre la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Tezontepec, en el municipio de Cuernavaca, acompañadas de un amplio dispositivo de seguridad integrado por tres camionetas.

En el lugar, donde laboran Silvia Lozano y Jesús Castillo, manifestaron su molestia por lo que calificaron como una “nota periodística”, en referencia a la columna, y expresaron su sorpresa al considerar al medio como un aliado, argumentando que su propietario es familiar de integrantes y exintegrantes del Partido Verde Ecologista.

Su actitud fue presuntamente intimidatoria: primero, por arribar con un despliegue de seguridad desproporcionado; después, por negarse a retirarse del acceso principal hasta ser atendidas; y finalmente, por advertir que iniciarían una denuncia en contra del columnista Jesús Castillo.

Ante estos hechos, tanto Silvia Lozano como Jesús Castillo solicitaron su incorporación al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al manifestar temor por su integridad y la de sus familias. La solicitud fue confirmada por autoridades del Gobierno del estado.

Asimismo, durante la conferencia quincenal de seguridad, encabezada por Miguel Ángel Urrutia Lozano, el comportamiento de las hermanas Guerra Mena, en su calidad de servidoras públicas del Verde, no solo hacia periodistas sino hacia la ciudadanía en general, fue motivo de cuestionamientos por parte de los representantes de los medios de comunicación.

En este contexto, autoridades del gobierno que encabeza Margarita González Sarabia se pronunciaron públicamente a favor del ejercicio periodístico y en contra de cualquier forma de violencia o intimidación.

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, señaló que existe disposición permanente para atender y dar seguimiento a cualquier denuncia relacionada con actos de hostigamiento. Precisó que, una vez conocido el caso, el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez, realizó un acercamiento directo para ofrecer respaldo institucional y poner a disposición el mecanismo estatal de protección a periodistas. Sin embargo, las personas afectadas optaron por no incorporarse a dicho esquema.

En su lugar, Silvia Lozano y Jesús Castillo resolvieron solicitar su adhesión al mecanismo federal de protección, decisión que —de acuerdo con lo expuesto— responde a la falta de confianza en quienes actualmente integran el mecanismo estatal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Morelos.