“¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”: Sheinbaum regaña a morenistas de Baja California

ENESENADA, B.C., (apro) .- En el marco de la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regañó a los diputados y a un senador, además de que les exigió que “trabajarán más con la gente”.

Lo anterior conforme a un video que se filtró a la prensa luego de que la mandataria federal terminara este sábado 31 de enero el evento privado al que únicamente tuvieron acceso jornaleros y jornaleros.

En el clip, de apenas 15 segundos de duración, se aprecia cómo Sheinbaum Pardo señala a los funcionarios que están tras una valla metálica, pues el acceso incluso estuvo restringido para la clase política que estuvo tratando de acercarse a ella en diferentes puntos de la gira.

“¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”, se le escucha gritar a la presidenta.

El video fue replicado por distintos portales de Baja California, como Ajedrez Político y TJ Comunica, y fue tomado desde el ángulo de los funcionarios.

Del lado de los regañados estaba el senador y expresidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles; la diputada del Congreso de Baja California, Evelyn Sánchez; y la propia alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, entre otros asistentes que aún no han sido identificados.

Trascendió que las imágenes supuestamente habrían sido filtradas por la legisladora local María Teresa Méndez, afín al grupo del diputado federal, Fernando Castro Trenti, quien ha manifestado aspirar a la gubernatura de Baja California.

Otro aspecto de la gira es que, en el presídium, únicamente estuvieron funcionarios federales y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dejando abajo a la presidenta municipal Miriam Cano Núñez, quien incluso fue ignorada por Sheinbaum cuando pasó cerca de la valla donde estaban los demás asistentes.

Exigen salida de alcaldesa Miriam Cano

Un grupo ciudadano exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la remoción de la presidenta municipal morenista Miriam Cano Núñez.

Lo anterior fue palpable durante una manifestación realizada este sábado 31 de enero afuera de la Universidad Intercultural de Baja California, donde la mandataria federal se tomó unos minutos para atender a las y los inconformes, pues era un evento cerrado a la prensa y con presencia mayoritaria de jornaleros y jornaleras.

Las quejas forman parte de una serie de movilizaciones que comenzaron desde el lunes 19 de enero contra Cano Núñez, además de 10 funcionarios del primer Ayuntamiento en esta demarcación.

La queja es por presunto mal manejo de recursos y falta de servicios básicos, falta de transparencia, despido masivo de trabajadores y adeudos con ellos; gastos innecesarios, retraso para la entrega de finiquitos y liquidaciones; e incremento de impuestos, según documentó la prensa local.

Al no llegar a un acuerdo, esa noche escaló a bloqueos carreteros en diferentes puntos, lo que generó quejas del sector empresarial por las pérdidas económicas.

Ante la ingobernabilidad, y la visita anunciada por Sheinbaum Pardo, se tuvo que trasladar la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se reunió con los manifestantes el 26 de enero, a quienes prometió apoyo para realizar una auditoría externa.

Tras esto, fue liberada la carretera, pero se mantuvo la protesta y toma de oficinas municipales.

Este sábado, las y los manifestantes lograron detener el vehículo de Sheinbaum Pardo y gritaron que “no querían politiquería”.

Además de las quejas contra Miriam Cano Núñez, la gente denunció el abandono en el hospital local, falta de medicamentos, y la necesidad de arreglar la carretera.

En respuesta y en medio de gritos como “¡Fuera Miriam Cano!”, la mandataria federal aseguró que “lo de la presidenta municipal lo vamos a ver”.

“Yo voy a mandar una persona a San Quintín, del gobierno federal, para que aquí se mantenga. Que viva aquí. Es más, voy a poner un Centro Integrador de todo lo que tiene que ver con el gobierno federal”, adelantó, pues en dicho lugar se tratarían los temas referidos.