Buscan tres embarcaciones que desaparecieron con siete personas a bordo, frente a Puerto Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- La Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó que mantiene un operativo de búsqueda por aire y mar en aguas del océano Pacífico para localizar tres embarcaciones reportadas como desaparecidas desde el pasado 2 de enero, con un total de siete personas a bordo.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Zona Naval, los navíos fueron reportados como extraviados a una distancia aproximada de 80 millas náuticas (148 kilómetros) de Puerto Chiapas. Tras recibir el aviso, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate con el objetivo de salvaguardar la vida de los tripulantes.

Para cubrir el área de interés, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) desplegó aeronaves de la Armada de México para patrullaje aéreo, así como una patrulla costera y diversas embarcaciones menores.

Asimismo, se solicitó el apoyo de la comunidad pesquera local, que se ha sumado de manera solidaria con cinco embarcaciones adicionales para ampliar el radio de búsqueda.

Hasta este 4 de enero, las autoridades navales han cumplido 48 horas de labores ininterrumpidas. En tanto, la Capitanía de Puerto emitió alertas a la comunidad marítima que navega en la zona para reportar cualquier indicio que pueda contribuir a la localización de los náufragos.

Mandos de la Zona Naval informaron que mantienen comunicación permanente con los familiares de las personas desaparecidas y con los propietarios de las embarcaciones, a fin de garantizar un proceso de búsqueda coordinado y transparente.

La SEMAR reafirmó su compromiso de no cesar en los esfuerzos de localización y continuar operando bajo los más altos estándares del Sistema de Búsqueda y Rescate, para proteger a quienes desarrollan actividades en aguas nacionales.